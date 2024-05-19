Air Jordan 1 Low OG全新配色即將來襲！3種色調組成Mocha超百搭

大地配色依然在2024年有著極高的人氣，各大品牌對其的應用皆已有豐富的美學造詣，其中，推廣最多的便是知名運動品牌Nike，今次品牌又再度以Air Jordan 1 Low OG為藍本推出全新配色「Mocha」。



低筒版本「Dark Mocha」？Air Jordan 1 Low OG全新配色「Mocha」公開

此款Air Jordan 1 Low OG採用優質皮革打造，以「White」、「Black」以及「Brown」三種色調組成，棕色適度點綴黑白相間的色彩，令視覺上散發柔和的美學氛圍，整體亦近似於Air Jordan 1 High OG「Dark Mocha」，擁有足以堪稱「百搭」的生活調性，相信會是眾多鞋迷們在日常穿搭上的首選。

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據悉，Air Jordan 1 Low OG全新配色「Mocha」，售價為$140美元（折合約HK$ 1094），即將在8月21日登陸Nike SNKRS官網發售，感興趣的朋友不妨留意我們後續報導。

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