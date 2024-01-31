2024 Air Jordan復刻波鞋6大推薦　Fear、Bred Velvet人氣回歸！

2024 Air Jordan 復刻鞋款推薦清單來了！隨著全新的 2024 年即將到來，愛買球鞋的朋友們肯定會好奇明年有什麼好貨吧？



編輯特別整理出目前已經發布消息的 Air Jordan 鞋款，不少 OG 配色以及人氣版本都接連釋出，鞋迷們務必從現在就開始將荷包準備好，趕緊來看看 2024 Air Jordan 復刻鞋款推薦吧！

2024年6對 Air Jordan 復刻波鞋推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Air Jordan 11 「Bred Velvet」

傳奇「Bred」配色重現？最新登場的 Air Jordan 11 「Bred Velvet」 是以女性尺碼為出發的配色，延續了喬丹鞋最著名的黑紅元素，卻將 11 代招牌的漆皮鞋面改為天鵝絨，呈現截然不同的氛圍質感，同時也更適合女生朋友們搭配穿著。

Air Jordan 11 「Columbia」

雖然 2024 年才剛展開，但本年度的年末大魔王卻早早就釋出神秘面紗，據傳 11 代經典配色之一的 Air Jordan 11 「Columbia」 將會在 2024 年底正式發布。說到 11 代的經典配色，以白色漆皮搭配北卡藍的 「Columbia」 在老鞋迷心中也有崇高地位，本次不同於 2014 年的「Legend Blue」，睽違 10 年再度登場選擇更貼近 OG 的版本，絕對能滿足當年鞋頭們的回憶。

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Air Jordan 11 Low 「Space Jam」

2024 年 Jordan Brand 大爆發，不只復古 OG 配色大量回歸，還推出許多忠於經典卻改變風格的特殊版本。此款 Air Jordan 11 Low 「Space Jam」 顧名思義就源自於受到電影「Space Jam」而聲名大噪的黑藍配色，不過改為低筒型式呈現，是該作品首次以低筒亮相，更適合夏季時著用，推薦給喜歡 AJ11 Low 又苦惱沒有深色的朋友們。

Air Jordan 4 「Fear」

初登板在 2013 年 「Fear」 配色，有望在 2024 年透過 Air Jordan 4 捲土重來。Air Jordan 4 「Fear」 當年為結合 3 代、5 代的配色版本，靈感源自於 Michael Jordan 在廣告中說的：「我害怕自己無法成為什麼樣的人。你害怕我會變成什麼樣子。」整體以漸層灰為主軸，中底部分輔以白色潑墨細節，為二級市場水漲船高的人氣配色，這回再度回歸，肯定會受到許多鞋迷們歡迎。

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Air Jordan 4 「Military Blue」

近年來，推出忠於元年版本也是 Jordan Brand 的主軸之一，現在據傳初代配色的 Air Jordan 4 「Military Blue」 也會在 2024 年正式發布。Air Jordan 4 「Military Blue」 為系列作的元年配色之一，整體以潔白皮革搭配復古感濃厚的運動藍，詮釋 90 年代的運動美學。

Air Jordan 1 High OG 「Black Toe Reimagined」

就像是這幾年推出的 Air Jordan 1 High OG 「Lost & Found」，擷取經典配色為靈感，並添加蘊含寓意的特殊細節，已經成為擄獲鞋迷們的最佳方程式。為貫徹這一主題，2024 年據傳會推出一款 Air Jordan 1 High OG 「Black Toe Reimagined」，同樣選擇以黑腳趾為基底，在上頭注入了爆裂紋細節，仿舊復古之餘也別有一番風味。

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