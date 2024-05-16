Haider Ackermann成Canada Goose創作總監　收益全撥捐北極熊保育

【Haider Ackermann／Canada Goose／Timothée Chalamet】加拿大羽絨品牌Canada Goose宣布設計師Haider Ackermann成為首位創意總監，透過他的浪漫美學與時尚觸覺將為Canada Goose進行改革，並攜董事長兼首席執行官Dani Reiss共同提升這個戶外品牌的時尚氛圍。



Haider Ackermann走馬上任的首要任務是帶領Canada Goose與北極熊國際協會（Polar Bears International）合作，攜手推廣關注北極熊的保育工作，整個設計理念與過程，Haider Ackermann與Dani Reiss親身前往被譽為世界北極熊之都的加拿大邱吉爾鎮（Churchill），從旅程中感受靈感泉源。

Canada Goose與北極熊國際協會（Polar Bears International）合作（h.a@IG）

Haider Ackermann與Jane Fonda一同宣傳（Canada Goose）

在時裝圈早已享負盛名的Haider Ackermann，除了在設計界為人熟悉之外，他跟一眾明星、名人更是關係友好，這次PBI企劃邀請著名影星、環境保護領袖Jane Fonda一同宣傳，衛衣系列採用有機棉製成，亦表明其收益將全數撥捐北極熊國際協會用於資助研究與實施保育政的開支，身體力行鼓勵大家對地球保育與應對氣候危機出一分力。

+ 11

可能仍有人對Haider Ackermann的名字不太熟悉，但這位哥倫比亞裔法籍時裝設計師卻早在2001年經已以浪漫鬼才之名進入時裝界，一直深受Yves Saint Laurent啟發，更是安特衛普六君子（The Antwerp Six）皇家藝術學院（Royal Academy of Fine Arts）設計系的師弟，更曾於Christian Dior實習，直至Haider Ackermann於2001年決定自立門戶推出首個女裝系列。

+ 3

時至2014年春夏季Haider Ackermann還增添了品牌男裝系列，不過來到2020秋冬過後，近年品牌經已沒有走上時裝騷舞台，全力為不少名人定製活動專屬造型，延續充滿異國飄逸色彩與垂墜修長感，輪廓剪裁也展示着那種骨感美，難怪Timothée Chalamet與Tilda Swinton同是他的追隨者。

事實上每次Timothée Chalamet出席大型活動時，「甜茶」一身造型也是交由Haider Ackermann設計的話，相信你會想開始慢慢認識這位被譽為歐洲的鬼才設計師如何吸引到Timothée Chalamet的眼光，亦明白到為何二人會這麼投契，2021年兩位更共同推出聯名衛衣，將售出的所有收益捐給捍衛婦女與孩童權利的當地組織Afghanistan Libre。

Haider Ackermann & Timothée Chalamet（Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images）

+ 4