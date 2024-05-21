Conner Ives古着波衫升級再造　曼聯、巴塞球衣變華麗連身長裙

【Conner Ives／Blokecore／升級再造／球衣】隨着今夏足球熱潮席捲全球，帶同已醞釀多時的復古球衣、Blokecore造型成為各時裝品牌的創作軸心，但眼見各單位來來去去也是以男裝為目標，最多只是推出細身尺碼或Unisex剪裁供女生們穿用。來自美國的設計師Conner Ives在2024春夏系列，為喜愛時裝的女球迷設計出女生專屬的Blokecore時尚作，更散發出Issey Miyake的皺褶美態！



在紐約出生的Conner Ives，自少鍾愛時尚，於2014年為了深造時裝工藝決意搬到倫敦並在中央聖馬丁學院（Central Saint Martins）修讀女裝學士課程，多年來創作思維也圍繞着兒時在美國逛古着店的回憶進行設計，無獨有偶地與現今所提倡的升級再造技術（Upcycled System）軌道相同，希望透過被遺忘的古著單品作為原材料，來表達可持續性發展的深層意義，她的設計更吸引到NewJeans創作總監閔熙珍，在《Super Shy》MV中讓Hanni與Danielle穿上。

Conner Ives在2024春夏Late Capitalism系列中，巧妙地設計出多款觸及到當今潮流關鍵詞的單品，Blokecore、球衣、環保三大關鍵元素，圓滿地從一件單品上盡情地展現出來。

+ 2

其中一款名為The Reconstituted Shirred Football Dress的連身裙，確實由兩件中古波衫拼合製成，而不是自家印刷的偽裝球衣，一系列球衣由Conner Ives團隊精心挑選，有國際米蘭、AC米蘭、巴塞隆拿及曼聯等大球會，將舊波衫進行解構重組，再利用彈力線縫合兼繡上織法紋理，另外下半身也修改成裙子型態，直令兩件球衣的剪裁輪廓立即改變成高級時裝衣物。

The Reconstituted Shirred Football Dress（Conner Ives）

+ 1

The Reconstituted Shirred Football Dress（Conner Ives）

The Reconstituted Shirred Football Dress（Conner Ives）

除了Reconstituted足球連身裙以外，Conner Ives亦推出了八款短袖球衣作品，同樣地透過利用彈力線紋緊球衣的主體與手袖，製成品確實呈現着Issey Miyake標誌性的皺褶氣息。

+ 4

The Reconstituted Shirred Football Top（Conner Ives）

The Reconstituted Shirred Football Top（Conner Ives）