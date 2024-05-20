SOUTH2 WEST8聯乘BEAMS童裝支線　小童專屬迷你版戶外服極之可愛

【SOUTH2 WEST8／ BEAMS／童裝／聯乘/ 山系/ 戶外】暑假將至，又是一家大細走到大自然享受陽光與海灘的時份，但在時尚戶外服市場上，大人服多不勝數，好像甚少有推出童裝衣物的品牌，不過近日NEPENTHES旗下的SOUTH2 WEST8戶外單位聯同Kodomo BEAMS（BEAMS童裝支線）合作，設計出多款男女童裝Outdoor衣物，為即裝來臨的盛夏做好準備。



SOUTH2 WEST8 x Kodomo BEAMS（BEAMS）

確實近年童裝時尚服比起以往年代來得少至有少，可能眾多品牌的管理層均會認為存在銷售成本等問題，但環觀裏原宿文化年代，不少潮爸潮媽也會毫不吝嗇地購買小童潮服給仔囡穿着，當年的「A Bathing Ape家庭」更是隨處可見，由此證明其實父母是絕對願意花錢添置新衣物給孩子的，最主要考慮因素是這些單品是否合適以及能否營造出可愛氣息，而本次SOUTH2 WEST8與Kodomo BEAMS就是最佳例子。

SOUTH2 WEST8 x Kodomo BEAMS（BEAMS）

SOUTH2 WEST8 x Kodomo BEAMS（BEAMS）

SOUTH2 WEST8 x Kodomo BEAMS（BEAMS）

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作為SOUTH2 WEST8首個兒童系列，雙方設計團隊在彰顯小童活力感與功能性取其平衡點，整個系列總共推出六款種類，包括帽子、Tee裇、長袖網眼Tee、短褲、連身裙與襪子，當中SOUTH2 WEST8標誌性的快乾跣水Belted C.S.短褲變身童裝版更相當有趣，另外長袖網眼Tee提供透氣度及防曬功能，簡約在兩袖與背部印有品牌經典Skull & Target圖案，與棉質Tee與女童連身裙設計同樣。

SOUTH2 WEST8 x Kodomo BEAMS Collection（BEAMS）

除此之外在小物方面，尼龍帽子透過刺繡技術移植Kodomo BEAMS字樣，配上印有SOUTH2 WEST8 Logo的可愛襪子，簡單Full Gear穿用經已能呈現出夏季時尚朝氣感，此套裝就算上山下海也沒有問題，各潮爸潮媽務必注意！

SOUTH2 WEST8 x Kodomo BEAMS Cap（BEAMS）

SOUTH2 WEST8 x Kodomo BEAMS Socks（BEAMS）