日本木藝品牌IFUJI創立二十年　GRAPH LAYER展出百件職人工藝品

【IFUJI/ GRAPH LAYER/ 日本職人】日本職人精工手藝之美，相信不用多作解釋，大家早已深深體會，而剛好創立二十年的IFUJI也是當地舉足輕重的木藝品牌之一。在這個重要日子IFUJI走到世界各地不同城市舉行展覽，香港亦是其中一站，選址銅鑼灣選物店GRAPH LAYER，讓大家可以飽覽過百款經典木器設計，更可親手接觸職人手藝的溫度。



於2004年創立的木藝品牌IFUJI，其主理人井藤昌志在岐阜縣長大，之後在長野縣松本市設立木器工坊，他深入鑽研木這種天然素材，加上對製作絕不妥協的匠人精神，轉眼已走過了二十年光景，留下了經得起時間考驗的手藝單品。

木藝職人精巧手製Oval Box是IFUJI簽名式設計（GRAPH LAYER）

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固定彎曲木板燕尾與銅釘的造工，展現職人的巧奪天工。（GRAPH LAYER）

Oval Box是IFUJI最具代表性的簽名式設計，第一眼看到這單品時，不少人都會誤以為是織藤製品來，有圖未必有真相，眼見也不為實，將之拿上手便會知道原來是精巧的木器來。這橢圓形盒子精妙之處在於纖薄且輕巧，流麗的弧度、光滑的表面、天然的草木染色，還有固定彎曲木板的燕尾與銅釘，當中那份不多不少的微妙，不但彰顯職人花下光陰的堅毅、執著與熱情，同時又帶有一份不吃人間煙火的秀麗，是日本手工器物的之美。

手工器物並非追求一刻的興奮，而是講求代代相傳，IFUJI木器獨特的紋理配合細緻的草木染，經過長年使用的歲月洗禮，色彩便會隨著用家的習慣而變化出獨一無二的濃郁美感，留下了不滅的生活痕跡，某程度上也是對美好生活的追求。是次展覽除了多款不同尺碼的Oval Box外，還有其他Tableware與家品，難得地結集過百款設計展出和發售，令人目不暇給。

IFUJI除了自家產品外，過往也有聯乘項目，像一向對傳統工藝推崇備志的日本時尚品牌ARTS & SCIENCE合作一系列別注，其中Oval Box用上厚重的黑胡桃木製成，加上盒底印有ARTS & SCIENCE字樣和產品尺寸，美不勝收。

INFO

《IFUJI 井藤昌志 —— 木器工藝20周年展》

日期：即日至5月26日

時間：12:00 至 20:00

地點：GRAPH LAYER（香港銅鑼灣恩平道50號2樓）