Wales Bonner聯乘adidas春夏系列　走到肯亞冠軍之鄉取景原因是…

【Wales Bonner／adidas／Samba/ 聯乘】復古運動風潮的狂熱繼續在時尚界有增無減地蔓延，Wales Bonner近日即將推出與adidas Originals的2024年春夏季度聯名系列，歌頌東非長跑運動員的堅毅耐力精神。



擁有英國與牙買加血統的Grace Wales Bonner，自從在倫敦著名學府中央聖馬丁（Central Saint Martins）畢業後，瞬間成為時裝界的超新星，糅合歐洲與非洲兩地古典文化實屬在時尚界罕有且具前瞻性的元素，Grace Wales Bonner作品表達喜服選用黑人來凸顯性別與服裝的優雅兼容度。在本次最新的adidas Originals合作企劃中，Grace Wales Bonner更遠赴東非肯亞一個被譽為「冠軍之鄉」的Iten高原小鎮進行拍攝，這地方曾孕育出無數馬拉松長跑好手。

adidas Originals by Wales Bonner 2024 SS（Wales Bonner）

adidas Originals by Wales Bonner 2024 SS（Wales Bonner）

adidas Originals by Wales Bonner 2024 SS（Wales Bonner）

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於大家相當關注的聯名鞋履作品中，Wales Bonner延續創作出當今潮流界人氣Samba款式，於鞋舌、鞋踭與三間中移植了鱷魚皮素材以及標誌性的車線包邊，另外亦有全新Samba Millennium展現，設計以前後切割形式製作，其中一款的後踭部分注入了藍色馬毛，滿載高級感，本回Wales Bonner亦首度設計出SL 76款式，大刀闊斧地將整個鞋身改用復古網眼物料製作，保留鞋帶D-Ring鞋扣，黃與粉藍兩色展現。

adidas Originals by Wales Bonner SS 24 Samba：

adidas Originals by Wales Bonner SS 24 Samba Millennium：

adidas Originals by Wales Bonner SS 24 SL 76：

除了鞋款之外，最新adidas Originals by Wales Bonner服裝系列單看顏色上的運用經已感受得到極強烈的東非元素，包括彩藍、黃、綠、橙配搭大地色，增強視覺效果，另外也設計了兩種方格印花圖案融入到復古運動服中，重新演繹其時代感，Wales Bonner完整地把肯亞、復古運動風與時尚三大元素結合，相信adidas與她的合作路將會跑得更遠。

adidas Originals by Wales Bonner SS 24 Collection：