新鞋開箱｜WTAPS x HOKA全新聯名系列近賞！注入頂規防水機能

日本工裝潮流品牌WTAPS近年來積極與許多品牌進行合作，此番攜手以超性能跑鞋與戶外鞋款聞名的HOKA，分別選用ANACAPA LOW GTX與ORA LUXE為聯名主軸，不僅注入WTAPS硬派的潮流細節，還結合了HOKA引以為傲的機能性，打造出擁有雙方精神的獨具系列。



WTAPS x HOKA全新聯名系列包裝採用一般的HOKA外盒，上頭以黑銀色點綴並標有雙方的品牌名稱。

按圖看清WTAPS x HOKA全新聯名系列！

+ 9

KA Anacapa系列原為健行與中級山打造的輕量化登山鞋款，兼具機能與潮流外型，近年已成為追求都會山系穿搭族群漫遊城市與戶外的鞋履新選擇，本次WTAPS以品牌經典的綠、黑色系出發，除鞋舌、鞋墊處顯眼的WTAPS品牌LOGO，鞋款各處亦有WTAPS品牌標誌性細節，包含鞋身外側繡有WTAPS常用來代表裏原宿文化的銀灰色座標35°40’11.6″N 139°42’32.4″E、鞋身內側則為VISUAL UPARMORED，代表WTAPS一貫品牌精神把「軍事風格融入生活」，鞋跟橘紅色拉環下方亦有WTAPS常用的URBAN TERRITORY 813字樣組合，巧妙運用日本東京區碼813，將品牌發源地密碼般置入鞋款設計，細節滿滿值得玩味。

HOKA Anacapa Low GTX加入WTAPS聯名後，解構軍靴耐磨、極佳抓地力性能，與強化橡膠耐磨鞋頭、搭載Vibram® Megagrip黃金大底、GORE-TEX 全面防水等特色，以低筒山系鞋款轉譯硬派軍裝，同時提供經典緩震腳感，交融軍事、街頭與山系風格。

HOKA ORA LUXE系列原為HOKA進階版本運動恢復拖，提供跑者跑步後足部舒緩使用，但因同時兼具機能與潮流外型，近年已成為追求潮流穿搭族群，作為戶外休閒穿搭新選擇，本次WTAPS以擅長的綠、黑色系出發，於可調式綁帶上方，設置WTAPS品牌經典的交叉骨骼元素，鞋身外側則有WTAPS品牌LOGO印刷，中底下緣亦有WT-VISUAL UPARMORED「軍事風格融入生活」的品牌精神與代表裏原宿文化的35°40’11.6″N 139°42’32.4″E座標密碼等細節。

+ 1

搭配HOKA ORA LUXE鞋面、鞋底既有的水流波紋設計，加入WTAPS聯名後，重新成為休閒潮流穿搭的亮眼夥伴，在提供經典舒適腳感同時，兼具街頭與潮流形象。

WTAPS x HOKA據悉將於5月25日於全台灣指定店點上市，請有興趣的朋友別錯過了。

延伸閱讀：

直擊全球最新 Supreme 店鋪！搶先開箱 Supreme x Nike Air Force 1 Low「上海限定」配色

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】