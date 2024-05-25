BEAMS發掘Timberland舊檔案　20年後首次讓被遺忘7eye重回時尚界

【BEAMS／Timberland／帆船鞋/ 7eye Classic Lug／聯乘】本年春夏季度重點Keyword必定離不開帆船鞋一詞，其熱潮氣勢一直有增無減，不少喜愛日系造型的人士在腳上已經轉到帆船鞋款，而當談到Boat shoe，經典品牌Timberland可謂當之無愧，近日品牌受到日本時尚百貨單位BEAMS的垂青，共同攜手推出全新別注單品7eye Classic Lug，這款更是20年來的首次復刻。



近來Timberland在時尚界擁有超強人氣度這是毋庸置疑，不過環觀眾多聯乘項目，來來去去也是以為人熟悉的3eye與「阿郎Boot」基礎鞋款為創作藍本，事實上也慢慢地開始感到乏味，但最近本回BEAMS的聯名企劃中，終於為Timberland粉絲帶來了一點驚喜與新鮮感。

Timberland x BEAMS 7eye Classic Lug（BEAMS）

Timberland x BEAMS 7eye Classic Lug（BEAMS）

Timberland x BEAMS 7eye Classic Lug（BEAMS）

回想Timberland 7eye Classic Lug在90年代確實風靡一時，這是當年Timberland唯一一雙中筒Moccasin鞋款，BEAMS決定一刀不剪地進行完美復刻，鞋身以酒紅色皮革作為主軸配襯兩側油蠟帆布，鞋外側與鞋舌保留Timberland圓形標誌，搭載適合穿梭在戶外與城市的狗牙防跣鞋底，完美地植入了一份90年代氣息，同時也充滿懷舊和新奇並存的感覺！

+ 2

本次聯乘已是雙方近兩年來第六度合作，BEAMS繼續在Timberland的舊檔案中發掘一些以往已被人遺忘的單品，重新給予新生命，繼Field Boots、Moc Toe、3eye、Yellow Boot後，這次BEAMS的別注版本以經典名作7eye Classic Lug作為軸心，此型號更是在這20年來首次重現大家眼前。

Timberland x BEAMS Field Boots：

Timberland x BEAMS Moc Toe：

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Timberland x BEAMS 3eye Classic Lug：

+ 2

Timberland x BEAMS 6inch Premium Boots Vibram GORE-TEX：