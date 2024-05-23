Canada Goose春季造型開箱！3大關鍵輕盈感、極簡時髦、機能風格

隨著冬日的腳步遠離，揮別冬衣保暖造型，正式迎接乍暖還寒的春季。誕生於雪地的全球Performance Luxury Lifestyle服飾品牌Canada Goose，頂尖的保暖技藝深植人心。在變化多端日夜溫差極大的春季，推出以「輕盈感、極簡時髦、機能風格」三大重點的春季系列服飾，將品牌Live In The Open心向無界的意念，寫入各式單品設計中，持續推動戶外生活美學，帶來奢華機能與極簡舒適的時髦裝束。



CANADA GOOSE 2024春季單品關鍵字 #01 : 以短版剪裁呈現視覺「輕盈感」

忽晴忽雨、時熱時冷的多變春天氣候，此時將保暖單品束之高閣，實在是言之過早。春季外套和冬季外套挑選重點最大的不同點在於「外套的廓型剪裁」，春季外套以「短版剪裁」營造視覺上的輕盈感。

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Spessa短身夾克以露出腰線的短版剪裁來減輕羽絨外套的厚重感，簡約俐落的線條，透過搭配輕薄面料的褲裝或裙裝，展現屬於春天的輕柔飄逸感。寬大搶眼的立領設計，搭配手感柔軟、輕量防水lumina面料，兼具造型與保暖功能，擊退讓人厭世的春季溫差。

Spessa 短身夾克，以短版剪裁呈現視覺「輕盈感」（CANADA GOOSE圖片）

CANADA GOOSE 2024春季單品關鍵字 #02 : 「極簡線條」打造精緻率性裝束

Burnaby襯衫式夾克是本季的亮點商品之一，以多元應用穿著的機能時裝為基底，延伸出極簡洗鍊的裝束，採用獨家研製的Arctic Tech®冰川科技面料，防風抗雨的高機能性，為穿梭不同城市鄉鎮、不同經緯度區域的旅人，提供Canada Goose堅守製衣精湛技藝的機能美學；外觀以鈕扣式設計的版型剪裁，內搭亨利領襯衫、或是圓領衛衣，具體為男裝形塑出不同以往的春季造型。

誰穿誰帥的Rosedale騎士夾克，夾克整體上沒有過多的綴飾，柔和的大地色更是實用好搭配的色系，依循天氣的變化，以多層次的穿搭來面對春天變化無常的氣溫，打造優雅與率性並存的休閒裝扮。

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時髦的鞋履可以點綴整體造型，2023年甫上市即備受矚目的Sneaker運動鞋，這個季節也推出新色，銀藍色與白紅色雙色鞋款，承襲洗鍊流暢的線條，以皮革和麂皮製成，透露出低調且精緻的時髦風格。摩登外型之外，高機能的功能性也不馬虎，高防水機能的HDry®膜層，搭載100％透氣微纖維onSteam® 材質打造的鞋墊內襯，讓足部保持長時間的透氣乾爽，加上楓葉造型的鞋底設計，抓地力佳，可兼顧日常與戶外需求的時髦運動鞋。

CANADA GOOSE 2024春季單品關鍵字 #03 : 「高機能」靈魂貫穿全系列商品

儘管服裝廓形如何改變，Canada Goose對機能性的堅持，宛若品牌的靈魂，在每一件單品上都能看出用心之處，在此意念之下，設計出各種不同風格的服裝。春季系列聚焦於防風防雨機能，具時裝感的設計且穿著舒適，將好穿、好時髦大寫到底。

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將品牌經典的Arctic Tech®冰川科技面料和羊絨質材結合的Elora背心，將「高機能」和「奢華舒適」合而為一，異材質拼接的設計讓背心單品增添時髦感，可疊穿變化各式造型，也能搭配風雨衣外套抵抗風雨，是春季衣櫥裡不容缺少的必備單品。

Elora背心將「高機能」和「奢華舒適」合而為一。（CANADA GOOSE圖片）

春季系列同時也涵蓋了遮陽帽款與輕巧便於行動的隨行包款，全系列皆可於Canada Goose專門店親身體驗春季單品的不凡魅力！

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