NewJeans新曲《How Sweet》MV登場　景福宮身穿國貨服飾仙氣滿載

【NewJeans／CREÉ／Simone Rocha／】當今韓國人氣女團NewJeans縱然早前受到創作總監閔熙珍（Min Hee Jin）珍風波事件所影響，但亦不能動搖NewJeans決定在本年五月強勢回歸的事實，繼早前推出發佈與日本藝術家村上隆、時尚人藤原浩合作過後，亦與大英博物館攜手錄製館藏語音成為導賞，今日再度發佈新曲《How Sweet》的MV，氣勢一時無倆。



NewJeans（NewJeans）

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早前5月21日號，NewJeans再次亮相於由韓國國家遺產廳主辦的「2024 Korea On Stage — New Generation」活動，成為了首個在景福宮勤政殿表演的女團，除了先前已發佈了《Cool With You》表演預錄外，當晚NewJeans亦擔任了謝幕表演嘉賓，獻唱《Ditto》、《ETA》和《Super Shy》等熱門歌曲。

NewJeans成為了首個在景福宮勤政殿表演的女團（NewJeans）

NewJeans成為了首個在景福宮勤政殿表演的女團（NewJeans）

在服裝上設計中，當晚的表演Newjeans一身造型交由了韓國時裝品牌Seodamhwa設計師宋惠美所處理，服裝上邀請到H,apply為女團製作，為了配合景福宮的莊嚴宏偉氣魄，H,apply由傳統韓服靈感延伸，設計出令人驚嘆的現代化韓服（Hanbok），成員們身穿半透明彩色韓服與高腰寬鬆裙子登台，猶如仙女般與空靈景象相得益彰。

在鞋履選用方面，正當各位以為NewJeans腳上只是隨意挑選Simone Rocha鞋作之時，然而宋惠美卻交由另一韓國鞋履設計師CREÉ CÉLiNE的品牌CREÉ進行重塑，每位成員的鞋款均以人手繡上珍珠母（Mother of Pearl）製作的心形花卉裝飾以及反光水晶吊飾，美輪美奐輕柔服裝再配合NewJeans舞蹈表演，完美突出各成員的姿整動作。

NewJeans x CREÉ作品（cree_officiale）

NewJeans x CREÉ作品（cree_officiale）

NewJeans成員Minji：

NewJeans成員Hanni：

NewJeans成員Haerin：

NewJeans成員Daniel：

除了這次與NewJeans的合作企劃之外，CREÉ亦多次利用ASICS球鞋作為創作軸心，繡上各款大大小小的貝殼製花瓣，巧手製作結合復古鞋款，搖身一變為時尚工藝作品，相信這次NewJeans的加持，將會令CREÉ很快便成為追捧單位。