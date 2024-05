NewJeans新曲《How Sweet》MV登場　景福宮身穿國貨服飾仙氣滿載

【NewJeans/CREÉ/Simone Rocha/】當今韓國人氣女團NewJeans縱然早前受到創作總監閔熙珍(Min Hee Jin)珍風波事件所影響,但亦不能動搖NewJeans決定在本年五月強勢回歸的事實,繼早前推出發佈與日本藝術家村上隆、時尚人藤原浩合作過後,亦與大英博物館攜手錄製館藏語音成為導賞,今日再度發佈新曲《How Sweet》的MV,氣勢一時無倆。



早前5月21日號,NewJeans再次亮相於由韓國國家遺產廳主辦的「2024 Korea On Stage — New Generation」活動,成為了首個在景福宮勤政殿表演的女團,除了先前已發佈了《Cool With You》表演預錄外,當晚NewJeans亦擔任了謝幕表演嘉賓,獻唱《Ditto》、《ETA》和《Super Shy》等熱門歌曲。

在服裝上設計中,當晚的表演Newjeans一身造型交由了韓國時裝品牌Seodamhwa設計師宋惠美所處理,服裝上邀請到H,apply為女團製作,為了配合景福宮的莊嚴宏偉氣魄,H,apply由傳統韓服靈感延伸,設計出令人驚嘆的現代化韓服(Hanbok),成員們身穿半透明彩色韓服與高腰寬鬆裙子登台,猶如仙女般與空靈景象相得益彰。

在鞋履選用方面,正當各位以為NewJeans腳上只是隨意挑選Simone Rocha鞋作之時,然而宋惠美卻交由另一韓國鞋履設計師CREÉ CÉLiNE的品牌CREÉ進行重塑,每位成員的鞋款均以人手繡上珍珠母(Mother of Pearl)製作的心形花卉裝飾以及反光水晶吊飾,美輪美奐輕柔服裝再配合NewJeans舞蹈表演,完美突出各成員的姿整動作。

除了這次與NewJeans的合作企劃之外,CREÉ亦多次利用ASICS球鞋作為創作軸心,繡上各款大大小小的貝殼製花瓣,巧手製作結合復古鞋款,搖身一變為時尚工藝作品,相信這次NewJeans的加持,將會令CREÉ很快便成為追捧單位。