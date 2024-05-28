A.P.C.初回自家太陽眼鏡　型號名稱來自Warhol提攜紐約迷幻樂隊

【A.P.C.／太陽眼鏡/ The Velvet Underground】正值炎夏季度，外出旅遊之時已定必會隨身攜帶着太陽眼鏡，一來功能上能夠護目，二來造型配搭上可添加細節，絕對是夏天必備的基本配件。近日法國時裝品牌A.P.C.繼推出SELF-CARE全新護膚系列後，品牌再度將可涉獵版圖擴展到另一非服裝設計之上，推出自家全新太陽鏡支線A.P.C. EYEWEAR。



A.P.C. EYEWEAR（A.P.C.）

在A.P.C. EYEWEAR首個系列中，品牌設計團隊一口氣設計了四款擁有經典鏡框的作品，並以60年代紐約傳奇迷幻樂隊The Velvet Underground成員名字作為太陽眼鏡的型號，包括Lou（Reed）、Moe（Tucker）、Nico與Sterling（Morrison），簡約輪廓設計能無懼時間變遷，不會令作品變得過氣。

A.P.C. EYEWEAR的型號源自傳奇迷幻樂隊The Velvet Underground成員名字。（Universal Music）

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當中Lou相信應該會成為最受歡迎的產品，圓形漸變色鏡片搭着半透明鏡框與鏡臂，左側鏡片上刻有白色A.P.C.字樣，而鏡臂金屬也雕刻了A.P.C.與橫間花紋，低調得來滿載時尚氣息。另外Moe、Nico、Sterling均透過金屬幼鏡臂糅合大型覆蓋鏡片，三款作品也散發着七、八十年代「烏蠅鏡」氛圍，在鏡片上並採用三級防眩鏡片，有效提供優質防光功能以及阻擋紫外線。

A.P.C. EYEWEAR LOU：

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A.P.C. EYEWEAR MOE：

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A.P.C. EYEWEAR NICO：

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A.P.C. EYEWEAR STERLING：

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A.P.C.為了慶祝本回眼鏡系列推出，更於法國OFR畫廊舉行了GRANDE GALERIE展覽，展出一系列由攝影師Sam Rock拍攝的肖像作，此Pop-up展覽更設有即影即有照相館，可讓各位親身參與在這沉浸式活動中。

A.P.C.於法國OFR畫廊舉行了GRANDE GALERIE展覽（A.P.C.）

A.P.C.於法國OFR畫廊舉行了GRANDE GALERIE展覽（A.P.C.）

然而直到2024年才初次推出自家太陽眼鏡的A.P.C.絕不是首次創作眼鏡單品，早在2013年經已邀請得意大利眼鏡品牌Retrosuperfuture合作推出聯乘作品，兩年後更推出次回聯乘，令A.P.C.在設計太陽鏡范疇打下良好根基，時至2020年再次找來另一意大利專為飛行員與賽車手而設得眼鏡老牌Persol進行聯乘，以Persol經典649型號作為軸心，製作出復古感強烈的單品。

Retrosuperfuture x A.P.C.：

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Persol x A.P.C.：