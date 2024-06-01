專訪｜ICE FIRE不只集體回憶　林偉強以拼布讓SCENE棒球褸重生

【SCENE／ICE FIRE／林偉強／設計師／職人】數年前ICE FIRE不敵時代巨輪變遷，最終結業成為一眾80、90年代本地潮青的集體潮流回，但皇天不負有心人，近年品牌捲土重來，更以SCENE by ICE FIRE之名回歸潮流界。為了讓品牌增加曝光度，SCENE by ICE FIRE邀請到本地設計師林偉強（Sonic Lam）合作，透過SCENE的Ivy Style為主題，以經典大學棒球褸作基礎，人手「車」出限量十件各具特色的拼布限量外套，現在就由林偉強細說這個新舊共融的故事。



本地設計師林偉強（陳葦慈 攝）

空穴來風，未必無因，本回SCENE by ICE FIRE與林偉強的合作契機可追溯至2022年，一直喜愛古着，也喜歡Ivy Style造型與VAN Jac出品的林偉強在市場難以找到一件合心水、合尺寸的Vintage棒球褸，萌生起為何不自己落手製作一件的念頭，這個本來只是妙想天開的想法，最終真被林偉強一雙手實現過來。他利用擅長拼布技藝，設計出全球只此一件的非官方VAN Jac襤褸棒球外套，成品出現後更被當今SCENE by ICE FIRE持有人與VAN Jac第二代看到，隨即引發這次聯名合作的原點。

BORO VAN Jac by 林偉強（陳葦慈 攝）

BORO VAN Jac by 林偉強（陳葦慈 攝）

BORO VAN Jac by 林偉強（陳葦慈 攝）

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本回SCENE by ICE FIRE的十款限定棒球褸作品，全部透過林偉強標誌式拼布技藝作為設計主軸，而這設計風格可時光倒流回到2017年，當時他參加Hong Kong Young Fashion Designers' Contest（YDC）設計比賽獲得亞軍的龍鳳被牛仔褸作品，經已是利用Boro布藝元素參賽。近年再加以深造，林偉強透露其拼布的啟蒙是日本職人品牌Kapital，卻不想被人認為他在模仿Kapital，於是研究車衣過程之餘，再嶄新地注入中國傳統精緻布藝，將被約定俗成為老土、不潮流的中國刺繡布材移植到時尚領域中。如要在今次十款捧球褸內挑選一件非賣品，他馬上回應必定是那款富中國特色的織錦布作品。

2017年參加YDC設計比賽獲得亞軍的龍鳳被牛仔褸作品（陳葦慈 攝）

SCENE by ICE FIRE x 林偉強：

如挑選一件非賣品，林偉強會選這款中國特色的織錦布作品。（SCENE by ICE FIRE）

如挑選一件非賣品，林偉強會選這款中國特色的織錦布作品。（SCENE by ICE FIRE）

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SCENE by ICE FIRE POP-UP SHOP：

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林偉強並沒有親身經歷SCENE最興盛興年代的香港，而令他真的接觸VAN Jac、SCENE、ICE FIRE並產生興趣，必歸功於2015年美國作家W. David Marx著作《AMETORA 洋風和魂》，書中談到經過日本人消化過後的獨有AMETORA美式風格發展，以及各品牌出現的背後故事也是環環相扣，並深入講解林偉強鍾愛的Ivy Style文化，令他更加沉醉於VAN Jac品牌中。

《AMETORA洋風和魂》（洋風和魂）

對於這次突如其來的聯乘，林偉強表示非常神奇，全因認為ICE FIRE、SCENE在過往由日本影響着香港潮流發展，本身只當一名追隨者或旁觀者般看待，不過今天SCENE by ICE FIRE卻重新在香港出現，自己亦有幸參與其中，他表示猶如能在品牌歷史冊中寫下林偉強名字般夢幻。

今天SCENE by ICE FIRE在香港重現，自己有幸參與其中，猶如在品牌歷史冊中寫下自己名字般夢幻。 林偉強

SCENE by ICE FIRE的電腦草圖（陳葦慈 攝）

SCENE by ICE FIRE的電腦草圖（陳葦慈 攝）

回想SCENE by ICE FIRE邀請到林偉強成為企劃設計師，無疑是絕對合適的選擇，皆因兩者無獨有偶地對Ivy Style也有着一份熱情，細看林偉強個人IG，由他上載造型照，其配襯的色調與造型氛圍均散發出強烈日系風格，整具有參考價值。不過，原來他愛上Ivy Style並非一朝一夕的事，曾經他也反問自己何謂時裝，但在英國留學期間，林偉強被當地氛圍所感染，想通了「時裝這兩個字是不用刻意說出來，其實時裝是歷史流傳下來的見證，衣服就是衣服。」

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林偉強環觀世界不同設計師時裝騷，發現其實眾多作品也在古着基礎引伸出來，特別是二戰時期各國軍服，而日本在這個古着範疇更是專家中的專家，這個思維慢慢地也植入了他的設計模式之中，經過多年在多分面鑽研過後，成就了當今林偉強式的藝術感Ivy Style方程式。

林偉強當日訪問的Ivy Style造型（陳葦慈 攝）

沉醉於Ivy Style的林偉強其實跟他個人性格特質很相近，皆因他在設計或襯衫時也相當理性，同樣地細看Ivy Style無論在色調與比例上總有着一種不明文穿搭規律與公式，就像這件牛仔褸配那條軍褲後，中間便能出現「等號」，呈現出絕對一詞。

林偉強對Ivy Style也有着一份熱情（陳葦慈 攝）

在香港當一名獨立時裝設計師從來不容易，有利當然有弊，但對於林偉強來說，香港的優勢與劣勢都因為市場小。在利方面，如果當一件有想法、有自信的作品出現，很容易能親身接觸到並與一些大品牌合作，像這次SCENE by ICE FIRE項目一樣；反觀內地等較大的地方，要跟數十萬人一起競爭，相對的時間與機會來得更困難，而香港劣勢亦是因為市場小，猶如一個回音谷，所以只能說香港是一把雙面刃。林偉強認為，如果香港人能將眼光再開放一點對待各方事物，相信香港時裝設計師仍有不少機會。