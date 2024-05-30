99GINGER與New Balance 1906R聯名！市售配色曝光鱷魚皮革高奢感

作為巴黎新興的文化創作團隊99GINGER，以兩位Vanna、Kirou音樂夥伴所創立，結合了表演企劃、音樂創作者、編輯等各項人才，不僅吸引各種文化圈人士爭相合作，也吸引到知名運動品牌New Balance的聯手邀約，而在今年一月初曝光了親友限定NB 1906R，吸引到眾人目光，近期曝光了99GINGER x New Balance 1906R的聯名市售版本，也預告即將在六月發售。



認識這個巴黎文化創作團隊 99GINGER

最初由Vanna、Kirou這兩位巴黎派對上互相認識的DJ及表演企劃，因為對音樂藝術的喜好，互相提攜並創立99GINGER這個文化創意團隊，逐漸從音樂創作、音樂現場演出到創立音樂評論媒體，而Vanna、Kirou這兩位核心人物也希望這個團隊，不僅在音樂領域發展，更立足在巴黎融合各種文化領域的人是、品牌共同創作，這也吸引到New Balance拋出合作邀請，瞬間讓球鞋圈認識這個團隊！

99GINGER x New Balance 1906R以鱷魚皮革妝點

在今年一月，巴黎時裝週期間推出99GINGER x New Balance 1906R親友系列，以全綠色具有鱷魚皮紋路為主體，只保留 1906R 原本鞋面不同材質拼接的縫線，搭配原本 ABZORB 中底與 N-ergy 高回饋緩震科技，讓這雙經典千禧跑鞋，充滿高貴且充滿野性，而那篇貼文底下也讓許多人紛紛留言想買！

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隔了四個月，終於展示了即將市售 NB 1906R，市售版本相較於保留更多 1906R 鞋面拼接設計，讓綠色鱷魚皮革作為點綴和黑色網狀結構，搭配黑色流線感中底，一起讓這雙 1906R 塑造出不同以往的優雅氣質，而 99GINGER 的標誌也散佈在鞋舌部位和紫色鞋墊上。

99GINGER x New Balance 1906R 預計今年6月發售

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