Supreme再聯乘意大利機車品牌DUCATI　平民版將賽車熱潮推出大眾

撰文：梁譯文
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【Supreme／DUCATI／聯乘／電單車】美國街牌Supreme於年初發佈2024年春夏季作品，一系列具收藏價值的非服裝聯乘作再度成為潮流熱話，當中最令人嘩然的配件定是DUCATI的聯名專業級電單車作品，透過各種Supreme元素移植到機車服裝與頭盔中，圓滿將「至尊」一詞透過產品解讀。不過這系列全是「落場版」，相信不會有人會穿上全套出現在街上，所以近日Supreme再次聯乘DUCATI，推出貼地的平民版別注，讓一眾不懂駕駛電單車的粉絲們也可著用。

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本年初Supreme與意大利機車品牌DUCATI推出聯名作品，其實已劍指各款落場裝備，Supreme更誇張地選用了DUCATI最著名的「Streetfighter V4 S」電單車型號製作官方合作版本。

Supreme x DUCATI Streetfighter V4 S（Supreme）

作品保留着機車標準配置與裸露車架，再邀請得電單車繪圖設計師Aldo Drudi利用Supreme元素與標誌紅白配色注入系列之中，可見於油缸及尾翼中也展示出Supreme巨型字樣，配襯着Dainese賽車服、Arai Corsair-X頭盔與C1皮革手套，份屬是最具潮流氣息的賽車裝備，不知道將來會否真的有職業電單車選手以全幅武裝出現在賽車場呢？

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對於大眾來說，這套專業級聯名系列似乎適合欣賞或收藏，但日常穿著卻有有點難度，正因為這個原因，Supreme便決定再度與DUCATI進行合作，設計出多款別注平民版單品，把電單車服的細節元素融入在街頭衣物中，例如服飾上大型字樣、多款贊助商繡章設定以及由Aldo Drudi繪畫的別注卡通畫作，包括帽賽車外套、Track Suit套裝、運動服、別注Tee與帽子，讓各位也能親身感受一下機車服的氛圍。

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