Travis Scott x Air Jordan 1 Low全新聯名曝光！配色男女都易襯

除了備受關注的Jordan Jumpman Jack TR之外，今番Travis Scott x Air Jordan 1聯名系列鞋款也再度得到更新，根據情報帳號透露，接下來官方將會推出帶有粉色細節的全新配色。



不走線性式配色準則，Travis Scott x Air Jordan 1 Low 全新聯名系列鞋款曝光

如果各位鞋迷們是 Travis Scott x Air Jordan 1的粉絲，想必都清楚截止目前該系列一向以大地配色而聞名，直到以其母校Lawerence E. Elkins High校徽為靈感的「Canary」配色登場後，才讓大家開始有不同想像。然而這次根據網上消息透露，全新款式會繼續跳脫前幾年既有的色彩，改採粉色細節作為詮釋，比如以棕色 x 粉色或沙色 x 粉色等，不再走線性式配色準則。

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雖然以上只是渲染圖，不過有消息稱Travis Scott x Air Jordan 1 Low全新系列鞋款，預計於2025年正式登場，感興趣的朋友不妨留意我們後續報導。

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