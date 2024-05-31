日本生活品牌ideaco創作可循環使用餐具　竹子代替紙更時尚更環保

【ideaco／b fiber／環保／餐具】近月於本港鬧得熱烘烘的環保餐具議題，來到今天好像經已慢慢淡出了大家的茶餘飯後話題，不知道各位是否經過已習慣了紙叉、紙碗帶來的不便用餐體驗，但其實在全球那麼多地區也響應着環保餐具這大趨勢之下，其實又豈止一款物料能達到環保的目標呢，何況以紙作碗碗碟碟、刀刀叉叉其實也是治標不治本，那又是否真的環保呢。視線轉移到日本，其實早於十年前，品牌ideaco經已利用竹子製作一系列能循環再用的時尚餐具，證明環保不一定用紙造！



日本品牌ideaco是由設計師羽場一郎於1989年創立，作為一個的設計工作室品牌，多年來專注開發具質素生活風格的日用品，羽場一郎向來秉承着「將地球最好的東西傳承給孩子們的下一代......」為品牌理念，自成立以來一直堅持著愛護地球、簡約實而不華的設計風格，致力於創作出耐用兼實用的生活單品。

ideaco b fiber餐具套裝（ideaco）

ideaco b fiber餐具套裝（ideaco）

ideaco b fiber餐具套裝（ideaco）

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ideaco品牌當中最着名的設計必定是一系列命名為「b fiber」的環保餐具系列，於2014年更獲得歐洲設計大獎，不過何謂b fiber呢？b即是Bamboo，這批竹纖維產品在考慮環境保護作大前提，採用上50%迅速生長的竹子作為原材料，設計輪廓細節不僅形狀、大小都與紙食具一樣，耐用之餘亦易於攜帶，以及不易破碎，此外還能夠放入洗碗碟機中清洗，達至可循環使用目的。

ideaco b fiber（ideaco）

ideaco b fiber餐具（ideaco）

此外當你拿起這個看起來太像紙製餐具時，會驚訝發現其與眾不同的質感，ideaco b fiber環保餐具系列更刻意注入時尚氣息，在配色選用上，除了移植與紙杯紙碟同色系的米白之外，亦注入黑色、灰色與粉紅色四種供選擇，能提示各位好好使用及保養，而不是像坊間一般紙製食具，用完便即棄！