Nike Air Force 1 Black Suede全黑麂皮版本！低調又質感加倍

作為Nike旗下最具代表性的鞋款之一，Air Force 1已然是球鞋領域中最「不可動搖」的存在。儘管早前財務長Matt Friend宣布削減產量，但不意味著同系列的不同版本，也會就此減少出現在大家眼前，此番官方便推出全新款式「Black Suede」。



Nike Air Force 1「Black Suede」曝光

不同於既定印象中的白色皮革外觀，此款Nike Air Force 1「Black Suede」全黑造型透露著一股神祕氣息，採用極具質感的麂皮製成，後跟覆片換上亮眼的漆皮呼應中底塗層，整體看似低調實則華麗非凡。

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Nike尚未透露Air Force 1「Black Suede」具體上架日期，感興趣的朋友不妨留意我們後續報導。

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