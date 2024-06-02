Balenciaga上海風雨下舉行2025春季時裝騷　Under Armour聯乘公開

【Balenciaga／Under Armour／上海／聯乘／時裝騷】本周Balenciaga在官方IG中不停釋出全新作品為5月30日於上海浦東美術館舉辦的2025春季系列造勢，縱然當晚天氣不似預期，亦無阻品牌設計總監Demna再度帶來一共58套的標誌式浮誇時裝，配合狂風大雨的襯托，又讓整晚時裝騷散發出不俗的另類視覺效果。



Balenciaga Spring 25 Collection（demnagram）

Balenciaga Spring 25 Collection：

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在Balenciaga的2025春季時裝騷前，品牌也透過網絡逐步留出各款全新單品，讓一眾時裝迷先睹為快，當中延續着巴黎世家與Demna簽名式的厚底波鞋，再次加厚設計出擁有極度誇張的6.2英吋高Platform Sneaker，除此之外更有Shopper Sneaker Box與Giant Boot等等。

Balenciaga Spring 25 Platform Sneaker：

如要說最具話題度以及各時裝人甚為關注的嶄新系列，必定是與Under Armour合作聯乘系列，早前已率先曝光了一雙Logo聯名耳環，本次上海時裝騷也一一公開所有單品，Demna也在個人IG中發佈了聯乘鞋款，應該總有一款合你心水，而這次Balenciaga的聯乘又會否讓只限於運動世界的Under Armour晉身潮流圈呢？

Balenciaga x Under Armour Earrings：

Balenciaga x Under Armour Spring 25（Balenciaga）

Balenciaga x Under Armour Spring 25（Balenciaga）

Balenciaga x Under Armour Spring 25（Balenciaga）

Balenciaga x Under Armour Sneakers Collection：

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Balenciaga的2025春季時裝騷中，男女裝總共迎來了58套造型，繼續打破傳統高級訂製服思維，將時尚奢華結合另類街頭運動元素，這季Demna更看準了運動品牌Under Armour的無限可塑性，結合巴黎世家的Oversize剪裁與豐富層疊效果，創作出多款日常運動服套裝與配飾，在時裝騷上亦可發現擁有帽子、皮帶、太陽眼鏡作品，大玩Under Armour Logo，而雙方首波聯乘服也經已無預警之下在Balenciaga官方網站上架。

Balenciaga x Under Armour官方網站上架（Balenciaga截圖）

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順帶一提，即使任何Demna作品也是浮誇至極，不過最令人看得目定口呆的一款設計，相信是與支付寶（Alipay）的聯名Tee吧！