Palace聯乘Reebok春季別注系列　借Pump Fury表達體能訓練堅毅性

【Palace Skateboards／Reebok／聯乘】本年運動品牌席捲時尚界的案例確實有增無減，合作夥伴亦不僅只是Nike或adidas等龍頭單位，就如早前Balenciaga和Under Armour發佈破天荒合作，來到近日Palace Skateboards繼與UMBRO的第三回聯名過後，再度宣布攜同Reebok推出全新2024年夏季別注系列，當中最令人驚喜的單品相信是雙方重新迎來沉寂多時的傳奇Reebok Instapump Fury。



Palace Skateboards x Reebok Spring 24 Collection（Palace Skateboards）

縱然Palace Skateboards與Reebok已不是首次合作，但在設計及宣傳上也不遺餘力，不只是草草了事，雙方更為這次企劃大玩具電影感的預告短片，主題透過進行各式各樣的體能訓練來表達Palace Skateboards與Reebok的創作軸心，讓觀眾能夠借助運動堅毅態度一步一步來引發本次聯名重點單品Reebok Instapump Fury的經典充氣功能。

Palace Skateboards x Reebok Instapump Fury（Palace Skateboards）

Palace Skateboards x Reebok Club C（Palace Skateboards）

Palace Skateboards x Reebok Club C（Palace Skateboards）

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本回聯乘系列中，兩大單位在顏色選用方面均一致採用米白與淺灰作為基礎，在鞋款單品上除了重塑Instapump Fury之外，亦設計出另一款標誌性鞋款Reebok Club C，同樣以白色皮革襯托奶油色中底與後踭，而鞋側的Reebok改成Palace標記及英國國旗也统一成灰調，另外鞋底的水晶生膠底也植入了巨型Palace字樣，散發着濃厚復古氣息。

Palace Skateboards x Reebok Spring 24 Collection（Palace Skateboards）

Palace Skateboards x Reebok Cap（Palace Skateboards）

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至於在服裝配置方面，Palace Skateboards與Reebok簡約地注入雙方大型Logo貫穿在不同衣物之中，包括運動外套、有帽衛衣、棉質短褲與帽子，其中運動外套配合着灰色設定與體能訓練視覺效果，呈現出猶如90年代美軍正式採用的IPFU（Improved Physical Fitness Uniform）訓練服感覺。

90年代美軍IPFU訓練服（Military.com）