BEAMS攜Timex創鋼製Ironman　前美國總統克林頓卻因時計被追擊？

【Timex／ BEAMS／IRONMAN／聯乘／運動錶】腕錶文化向來也好像是以品牌奢華度來作準則，實用與功能是否合適個人需要已成為次要條件，然而一直以來電子錶也難以登上大雅之堂，全因世俗眼光已把她當作為只限於運動層面之用，不過最近日本時尚百貨單位BEAMS便攜同美國腕錶品牌Timex，合作設計出以傳奇型號Ironman 8-Lap為創作主軸的全新聯乘別注作品，革命性地將經典跳字錶與貴氣感連成一線。



本回BEAMS的聯名版本，設計團隊一改Timex Ironman 8-Lap的傳統膠錶氣息，並在時計素材中着手處理，將膠料與樹脂為本的物料轉換成不鏽鋼重新製作，卻保留着原本腕錶的輪廓細節與功能，錶帶更嶄新地移植類似Rolex「珠帶」款式大大提升高貴感與日常配襯度，讓這傳奇作品完美擺脫舊年代只限於運動場上穿載的觀念，也成為世上首款金屬版Ironman 8-Lap。

TIMEX × BEAMS IRONMAN 8-LAP METAL（BEAMS）

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為何這次Timex聯乘BEAMS的作品那麼具話題，首先要了解Timex Ironman 8-Lap的傳奇性。早於1984年，Timex銷量正值低迷期，為了讓品牌重回正軌，品牌決定向未來感的運動腕錶進行研發，並與世界三項鐵人公司（WTC）合作，再找來著名汽車設計師 John T. Houlihan、四屆馬拉松大滿貫Alberto Salazar與美國奧運田徑選手Mary Decker Slaney作為顧問團隊，攜手設計出三項鐵人時計Timex Ironman Triathlon 8-Lap。

著名汽車設計師 John T. Houlihan為Timex Ironman 8-Lap的手繪圖（Dean's garage）

時至1986年，Timex Ironman 8-Lap面世，時計基本設置搭載針對三項鐵人的游泳、單車與跑步各項功能，備有高效能防水耐磨、8圈計時及準確性三大元素而設計，防水深度達至100米，外觀設計靈感源自當時一部泊在Timex辦公室外的汽車，採用黑色配上橙與灰色，19毫米的膠製錶帶印上IRONMAN字樣及「M」標誌，於當年絕對是運動時計中最具代表性、富未來感的款式，於第一年公開發售便售出了超過40萬隻的佳績，隨後更獲得NASA認證推出Timex Datalink Ironman Triathlon，成為咤叱90年代的高科技腕錶，美國第四十二任總統總統克林頓（Bill Clinton）也是Timex Ironman的追隨者。

Timex Ironman 8-Lap OG（Timex）

克林頓迷戀Timex Ironman 8-Lap已成美國民眾茶餘飯後的「花生」，就連個人總統照片與1993年首屆的就職典禮上也配載着「鋼鐵奇俠」，皆因他認為時計存在的目的是讓人輕鬆看到時間，價格高低與否並沒有意義，但當年不少政客與傳媒在題材上不停追擊，圍繞着「一位總統手上那枚當年只售34.95美元的Timex Ironman 8-Lap」作為標題，而華盛頓郵報更嘲諷Timex Ironman是一塊磚頭，瑞士腕錶品牌Omega亦在1992年利用廣告暗示克林頓應該放棄Timex而轉向選載奢侈品時計，如果當年有這款BEAMS聯名作的話，相信克林頓用來襯上西裝服也不失氣魄。