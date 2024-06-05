全新日牌ONC四季日常服　Merino Wool對抗乍暖還寒展示親肌舒適感

【ONC MERINO／Merino Wool／日牌／羊毛】香港踏入六月份，天氣依然陰晴不定、乍暖還寒，加上當身處於冷氣地方時，稍有不慎便會容易生病，外出時在衣物挑選上也甚為傷腦筋，環觀衣櫃中，發現原來一件能夠四季適用，又能配搭各種服飾與造型的基礎日常服是那麼重要，剛好於本年日本一個全新品牌出現，藉着解決以上問題來作為創作理念，設計出暫時僅此一款但擁有多色選擇的長袖Tee作品，短短兩個月經已有不少配色呈現Sold Out狀態，網上亦獲得大量好評推薦，她的名字就是ONC MERINO。



ONC MERINO（ONC MERINO）

ONC MERINO在網上獲得大量好評推薦：

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於本年四月正式誕生的全新日牌ONC MERINO，至今只推出一款名為CLASSICS的衣物，產量雖少，不過設計團隊這種集中於做好一款單品卻滿載着日本那種匠人精神，然而ONC MERINO的CLASSICS長袖Tee看似簡約，但在素材與輪廓上也花了不少心機，與坊間普通Tee裇對比之下定必「贏你幾條街」。

ONC MERINO CLASSICS（ONC MERINO）

ONC MERINO CLASSICS（ONC MERINO）

ONC MERINO CLASSICS（ONC MERINO）

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皆因ONC MERINO主打的CLASSICS長袖Tee採用100%優質美利奴羊毛（Merino Wool）作為主素材，而Merino Wool的功能特性就是在很熱或很冷的環境都能提供舒適度高的穿用感，當天氣炎熱時，Merino Wool會迅速吸收汗水並立即釋放，絕不會對皮膚帶有黏性，而天冷時候亦能阻擋外界空氣滲入，提供保溫性能讓身體免受寒風侵襲，即使在極度寒冷季節也可將其作為內衣打底之用穿著，其全年均能着用的好處尤其在氣溫急劇變化的雨季中展示。

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另外美利奴羊毛與皮膚有着絕佳親切性，輕盈柔軟且舒適的物料與細針編織出就連嬰兒亦適合，完全不會像其他羊毛作般帶刺痛性，Merino Wool另一強大功能便是除臭效果，縱使出汗後也可以每天穿著，而且一旦清洗後就不會再存有異味，完美地穿梭於城市與戶外之間。

除功能之外，ONC MERINO也考慮到時尚一環，CLASSICS一共創作出13種配色，作品也非只限黑白灰傳統顏色，更有不同鮮豔色可選擇，例如紅、橙、黃、天藍等，搭載幼橫間紋理隨即增添潮流氣息，在版型上也刻意採用寬鬆Loose Fit剪裁，可在日常生活任何情況下單獨穿著，衣領與袖口也植入了彈性Rib材質，即使重複洗滌也不會鬆脫，為了再強化衣物等親和力，衣領頸背位置刪走品牌布標，細心並完滿地將舒適一詞透過作品表達，成就了一款四季服。