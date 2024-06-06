夏季必備雙扣拖鞋　Birkenstock別注高級感　山系大地色自然美

【BEAUTY & YOUTH／Birkenstock／nonnative／Rig／日牌/ 聯乘】春夏季度來臨，外出時以一身輕的清爽造型絕對是不二之選，Aloha裇或闊身Tee配襯及膝短褲，鞋履選用上如配搭拖鞋的話，更能營造出Resort Style般的懶洋洋感覺。近年隨着Birkenstock的火熱度，品牌一系列拖鞋產品成為了各時尚單位的合作目標，尤其是經典Double Monk款式Zurich，就在本月日牌BEAUTY & YOUTH再度誠邀Birkenstock推出時尚感別注作品，而另一品牌nonnative亦與rig大玩雙扣型號，創作出戶外風涼鞋，你又會選擇那一款呢？



日本時裝品牌BEAUTY & YOUTH與Birkenstock的合作已絕非首次，於2023年繼推出了偏向女性化的Arosa單扣聯乘作品之後，來到這次雙方決定回歸中性化設計，作品基礎以Birkenstock標誌性Double Monk款式Zurich作為主軸，而挑選Zurich的原因也是為了慶祝本年鞋款誕生60周年的里程碑，在設計上採用全黑配色鞋面保留光滑絨面皮革，而焦點則落在調節尺寸的Double Monk雙鐵扣細節上，輕輕將原本方型改成俐落輪廓的圓邊，頓時讓鞋作提升整體的時尚感，另外鞋墊軟木床底更刻意配上皮革作覆蓋，小小設計上的改動，卻有着恰到好處的優雅感。

BIRKENSTOCK for BEAUTY & YOUTH（BEAUTY & YOUTH）

BIRKENSTOCK for BEAUTY & YOUTH（BEAUTY & YOUTH）

BIRKENSTOCK for BEAUTY & YOUTH（BEAUTY & YOUTH）

畫面一轉，來到另一日本知名日常服品牌nonnative中，主理人藤井隆近年來對於戶外領域也相當醉心，尤其是鞋履系列，先後與Timberland、Mizuno合作，在衣服物料上也經常融入Gore-tex與Coolmax等機能素材，最近nonnative再度釋出與日本足健涼鞋品牌Rig的次回聯乘，成立於2019年的Rig一直研究不同種族之間的腳部特徵差異，利用腳掌工學實現最大舒適度避免疲勞感。

rig x nonnative BAWAKA（nonnative）

rig x nonnative BAWAKA（nonnative）

rig x nonnative BAWAKA（nonnative）

這次nonnative與Rig合作延續上年迅速售罄的兩款拖鞋作品——KAMBA 2與BAWAKA，當中BAWAKA更是雙方合力開發之獨有產品，設計上同樣地透過雙扣鞋為創作藍本，亦對細節上進行更新提高舒適度，皆因融入了來自各種運動員的表現數據參考，具優秀緩衝吸震性能的鞋底材料運用上更合乎亞洲人穿著，對腳掌提供長時間支撐度，腳背鞋面亦利用網眼，增加腳背觸感的貼合性。