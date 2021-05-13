Be@rbrick超過100次聯名轉眼紅足20年　這玩具的5件事你不可不知

一物
撰文：
最後更新日期：

無論是潮牌或是動漫、便利店或是電影明星、節慶或是藝術品，Be@rbrick 總能夠以最無違和感的方式與生活中形形色色、各式各樣的事物合作聯名。隨著時間，這樣「廣結善緣」的 Be@rbrick 自然也慢慢走入了世人的眼中，逐漸成為了現今潮流界中不可或缺的存在。今天，就讓我們來聊聊這隻在業界人緣超好的積木熊究竟存在著什麼樣的魅力，淺談關於 Be@rbrick 你該知道的五件事！

文：Polo Cheng, Lorry Liao／GQ Taiwan

點解呢隻積木熊咁值錢？關於Be@rbrick的5件事你要知！（點擊放大閱讀）▼▼▼

+35
+35
+35

相關文章：BE@RBRICK名人珍藏盤點　雪姨最愛合金招財貓　陳冠希竟有自家款（點擊放大閱讀）▼▼▼

+36
+36
+36

相關文章：半剖玩具潮興起　日本六十年代已出現？KAWS以外這兩位大師你要識（點擊放大閱讀）▼▼▼

+13
+13
+13
Kaws全新虛擬藝術作品：EXPANDED HOLIDAY　幽默AR呈現香港都有份
Dior｜Kim Jones繼續藝術家聯乘　2021秋冬主角Peter Doig是誰？
2020聯名系列｜Air Dior、Gucci × Disney……你還記得多少？
解構BE@RBRICK成功奧秘　大量聯乘合作與永不翻製的稀有定律
【LV】盤點5大聯名袋款　當Louis Vuitton遇上村上隆、草間彌生
岡本避孕套最新聯乘對象竟是他　LV和CHANEL爭相合作的日本藝術家
【Ambush】4千元索帶成熱話　認識Nike、Converse爭相聯乘的潮牌
半剖玩具潮興起　日本六十年代已出現？KAWS以外這兩位大師你要識
【羅志祥】小豬一屋BearBrick、Kaws　卻曾被嘲諧星不適合著潮牌
Nike聯乘Stüssy｜美國藝術單位出動　限量手作紮染Air Force 1
2021年10大聯乘球鞋　Supreme × Nike再現　Off-White再推新款？
陳冠希將「愛國」融入潮牌CLOT？　2021年新設計：夏威夷✕中國風

延伸閱讀：

公仔價值超過10萬台幣！時尚界爭相聯名，關於世界頂尖當代藝術家「Kaws」你該知道的五件事！

從次文化登上伸展台！Outdoor 靈魂灌入時髦設計， 5 個結合戶外與時尚的「日系高端機能服飾品牌」！

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：超過 100 次聯名、20 年的歷史，「關於 Be@rbrick 你該知道的 5 件事」！】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。