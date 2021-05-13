Be@rbrick超過100次聯名轉眼紅足20年　這玩具的5件事你不可不知

無論是潮牌或是動漫、便利店或是電影明星、節慶或是藝術品，Be@rbrick 總能夠以最無違和感的方式與生活中形形色色、各式各樣的事物合作聯名。隨著時間，這樣「廣結善緣」的 Be@rbrick 自然也慢慢走入了世人的眼中，逐漸成為了現今潮流界中不可或缺的存在。今天，就讓我們來聊聊這隻在業界人緣超好的積木熊究竟存在著什麼樣的魅力，淺談關於 Be@rbrick 你該知道的五件事！

文：Polo Cheng, Lorry Liao／GQ Taiwan