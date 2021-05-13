Be@rbrick超過100次聯名轉眼紅足20年　這玩具的5件事你不可不知

撰文：GQ Taiwan
最後更新日期：
無論是潮牌或是動漫、便利店或是電影明星、節慶或是藝術品，Be@rbrick 總能夠以最無違和感的方式與生活中形形色色、各式各樣的事物合作聯名。隨著時間，這樣「廣結善緣」的 Be@rbrick 自然也慢慢走入了世人的眼中，逐漸成為了現今潮流界中不可或缺的存在。今天，就讓我們來聊聊這隻在業界人緣超好的積木熊究竟存在著什麼樣的魅力，淺談關於 Be@rbrick 你該知道的五件事！
文：Polo Cheng, Lorry Liao／GQ Taiwan
點解呢隻積木熊咁值錢？關於Be@rbrick的5件事你要知！（點擊放大閱讀）▼▼▼
+35
+35
+35
相關文章：BE@RBRICK名人珍藏盤點 雪姨最愛合金招財貓 陳冠希竟有自家款（點擊放大閱讀）▼▼▼
+36
+36
+36
相關文章：半剖玩具潮興起 日本六十年代已出現？KAWS以外這兩位大師你要識（點擊放大閱讀）▼▼▼
+13
+13
+13
延伸閱讀：
公仔價值超過10萬台幣！時尚界爭相聯名，關於世界頂尖當代藝術家「Kaws」你該知道的五件事！
從次文化登上伸展台！Outdoor 靈魂灌入時髦設計， 5 個結合戶外與時尚的「日系高端機能服飾品牌」！
【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：超過 100 次聯名、20 年的歷史，「關於 Be@rbrick 你該知道的 5 件事」！】