足球時尚｜前阿仙奴、巴塞靚仔球員創時裝品牌　自稱非成衣品牌？

【Gospel Estudios／比利連/ Héctor Bellerín／阿仙奴/ 巴塞隆拿】近年運動員與時裝的關係，無論在場內場外都能感受到那份密切性，尤其在足球員世界中，很多職業球員的工作上不只侷限於訓練與比賽，所涉獵的范疇已超出了傳統球員，成為一名鎂光燈下的明星，當中被譽為「最會穿搭」的前阿仙奴、巴塞隆拿西班牙球員比利連（Héctor Bellerín），最近展開事業的新一頁，創立個人時裝品牌Gospel Estudios。



Gospel Estudios（Gospel Estudios）

Gospel Estudios主理人Héctor Bellerín（Gospel Estudios）

比利連曾效力阿仙奴、巴塞隆拿等大球會（X@HectorBellerin）

如要找一位當今最具時尚觸覺足球員的話，相信不少人第一時間必定聯想到現效力巴塞隆拿的法國球員祖利斯古迪（Jules Koundé），但近十年將足球與時裝連線的始祖，怎能夠不提比利連，早在2019年更受到已故設計師Virgil Abloh邀請，成Louis Vuitton 2020春夏系列時裝騷的模特兒之外，也經常成為座上客出席不少時裝騷，更為品牌擔任代言人，在個人IG上除了足球外，時尚穿搭照便是第二多的帖文。雖然現效力於皇家貝迪斯的比利連在球場上表現已好像過了高峰期，但他轉戰於時裝領域，創立可持續性的時裝品牌Gospel Estudios。

比利連為Louis Vuitton 2020春夏時裝騷擔任模特兒（Getty Images）

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Gospel Estudios自稱為一個「非成衣」品牌，皆因比利連一直關注氣候環境變化與思考可持續發展的關鍵重點，在這個大方向宗旨之下，品牌沒有跟隨坊間品牌般以季度去劃分新品，而是透過主題限量地推出，產量刻意地減少，全面挑戰著現在快時尚的影響。另外在衣物創作上，Gospel Estudios的靈感源自西班牙文化，雖然現在官方網站還未有產品可瀏覽，但一系列造型照中模特兒穿上的面罩有帽衛衣與束腳軍褲，已令人相當期待。