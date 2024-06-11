盤點JACQUEMUS五大事件成就15周年里程碑　Jennie成時裝騷模特兒

【JACQUEMUS／Simon Porte Jacquemus／Jennie BLACKPINK】向來散發着法國南部風情的時裝品牌JACQUEMUS，於2009年創立至今終迎來品牌十五周年重要時刻，為了紀念此里程碑兼發佈2024年秋冬系列，創辦人Simon Porte Jacquemus以La Casa為主題，選址於意大利海天一色的Carpi（卡普里島）島嶼上舉辦一場時裝度假盛會，時裝騷中可看到Blackpink成員Jennie的身影，本次她更不只是作為座上客而是擔任模特兒行騷，為JACQUEMUS展現浪漫姿態。



JACQUEMUS 15周年、2024年秋冬系列（JACQUEMUS）

本回JACQUEMUS將十五周年紀念與2024年系冬季系列共冶一爐，Simon Porte Jacquemus為了隆重其事，更決定於意大利卡普里島的一座Casa Malaparte懸崖別墅中舉行，然而這紅磚之地亦對JACQUEMUS別具意義，皆因Simon Porte Jacquemus自觀看法國新浪潮導演Jean-Luc Godard經典電影作品《Le Mépris》（春情金絲貓）後，便受到銀幕中所呈現的現代視覺美感所啟發，從而決定創立JACQUEMUS，而電影眾多的場景就正正在Casa Malaparte中取景。

意大利卡普里島Casa Malaparte懸崖別墅（JACQUEMUS）

JACQUEMUS 15周年、2024年秋冬系列場地（JACQUEMUS）

相信近年不少人認識JACQUEMUS其中一個主要的因素也是BLACKPINK Jennie的關係，然而在這位被譽為「人間香奈兒」的演繹下確實讓作品氣質全面昇華，而且令品牌容易吸引到大眾眼球，這次Jennie更模仿《Le Mépris》戲中女主角碧姬芭鐸（Brigitte Bardot）穿上一件紅色浴袍在別墅露台上拍攝。

Jennie模仿《Le Mépris》女主角碧姬芭鐸穿上一件紅色浴袍在別墅露台上拍攝。（JACQUEMUS）

Jennie成JACQUEMUS時裝騷模特兒（JACQUEMUS）

在2024年秋冬季總共47個造型中，JACQUEMUS再次散發出簡約性感個性延續異國風情，作品絕不矯揉造作，闊身輪廓配合俐落強硬剪裁，女裝以連身浴袍式外觀示人展現女性優雅線條，男裝卻流露豐富的休息氣息，整體作品清新而不膩，作品與Casa Malaparte別墅同樣展示出飄逸海岸自然風，毫無遺和感。

JACQUEMUS 15周年、2024年秋冬系列（JACQUEMUS）

JACQUEMUS 15周年、2024年秋冬系列（JACQUEMUS）

JACQUEMUS 15周年、2024年秋冬系列（JACQUEMUS）

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JACQUEMUS五大事件（1）：聯乘NIKE

除了Jennie以外，另一因素讓大家留意到JACQUEMUS此名字也應該是Nike的聯乘合作吧，於年初雙方推出的聯乘焦點Swoosh袋更一出迅即售罄，近日再去度推出Air Max系列，然而早在2018年Nike經已聯繫JACQUEMUS，最大線索在於2020年Nike舉辦的「Future Sport Forum」全球發佈會中，被譽為潮流界Avengers的郡體大合照中也發現到Simon Porte Jacquemus的身影，聯名系列最終在2022年誕生作為運動靜奢風先驅。

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JACQUEMUS五大事件（2）：創超迷你袋先河

談到袋款，不得不提JACQUEMUS於2019年秋冬所設計出的Micro Bag，此包包尺寸比手掌更細，甚至連模特兒們戴上的耳環還要迷你，細得只能放下如AirPods等小物的手袋，而這種膽大心細的設計思維，卻讓品牌在時裝迷腦海中留下了深刻印象。

JACQUEMUS於2019年秋冬推出Micro Bag（JACQUEMUS）

JACQUEMUS五大事件（3）：與同性愛人結婚

於2022年Simon Porte Jacquemus與同性愛人Marco Maestri終於結束愛情長跑，成為合法伴侶，二人在南法村莊舉行了一場猶如時裝騷般大型婚禮，Simon Porte Jacquemus的婆婆作為證婚人並穿上JACQUEMUS陪同Simon出場，二人更在本年宣布誕下雙胞胎Mia與Sun。

JACQUEMUS五大事件（4）：因母親之名

對於家人，Simon Porte Jacquemus一直將他母親作為最首要的考慮，但不幸地在Simon就讀法國高級時裝學院的時期，母親突然離世，直令Simon決定輟學，在年僅19歲之齡便創立以母親Jacquemus姓氏為名的同名品牌，為表揚母親從小便支持他追尋夢想的敬意。

JACQUEMUS五大事件（5）：川久保玲是恩師？

輟學後憑着初心而獨闖巴黎時尚圈的Simon Porte Jacquemus，其實受到不少外圍因素影響而令他憑迅速成長，其中一名伯樂便是COMME des GARÇONS創辦人川久保玲，當年JACQUEMUS作品的前嶄性受到川久保玲讚賞，認為他是可造之材，Simon Porte Jacquemus更自薦到COMME des GARÇONS巴黎店工作從而賺取品牌營運資金，兩年工作時間在店內除了學懂何謂時裝之外，亦深入了解如何去經營一個時裝品牌，於2012年首度進駐巴黎時裝周，JACQUEMUS同樣在Dover Street Market上架，其後JACQUEMUS更入圍2014年LVMH Prize決賽，得到一年指導合約，為品牌今天踏入十五周年的成功關鍵。