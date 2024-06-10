Zendaya跳出大銀幕夥拍On設計新系列　簡約瑜伽風全天候運動服

【Zendaya／On／聯乘】美國年輕女演員Zendaya近年人氣強勁，於本年初上映的史詩電影《沙丘瀚戰：第二章》（Dune：Part 2）首映禮中，穿上御用造型師Law Roach為她挑選的1995年Thierry Mugler秋冬高訂系列「性感機器人裝」成為紅地毯造型焦點；近月Zendaya除了再次為由Loewe創意總監Jonathan Anderson擔任服裝指導的電影《挑戰者》（Challengers）跑活動外，更聯同瑞士鞋履品牌On合作推出一系列別注運動服飾。



On "The edit" Cloudtilt（On）

本回Zendaya與On以聯乘夥伴的姿態出現，是她初次跳出銀幕框框的「演出」，系列命名為The Zendaya edit，顧名思義全根據Zendaya的意念進行設計，當中軸心鞋履之作將On經典款Cloudtilt轉變為女生尺碼，保留Cloudtilt搭載的專屬CloudTec Phase緩衝技術，完美把步行時的重量轉移，鞋身網面則採用100%再生聚酯纖維製成，輕量感毋庸置疑，鞋底同時注入Helion供應極高回彈力，方便穿脫的快速綁鞋帶亦是另一吸引之處，為全日提供耐久舒適度，難怪上年Loewe也選用On Cloudtilt作為聯名款。

On "The Zendaya edit" Cloudtilt（On）

On "The Zendaya edit" Cloudtilt（On）

在衣物方面，Zendaya的創作理念也同樣來自一整天的舒適度與功能性為依歸，雖然沒有浮誇設計，卻輕易融入到每個人的身上，適合任何環境與天氣穿著，系列中以簡約瑜伽風單品作藍本，例如短身連帽外套、運動胸圍、緊身長褲與背心等等，細節集中在物料上，全面帶來彈性與快乾體驗，適用於任何體能訓練活動，不過暫時只限女性款式，不知道將來會否推出男裝呢？

On "The Zendaya edit" Collection（On）

除了服裝設計外，擅於在銀幕中表達的Zendaya更為了這次聯乘與On拍攝了一條震撼眼球的舞蹈宣傳短片「Dream Together」，由視覺藝術家兼排舞師C Prinz所執導，並透過強烈節奏感配樂與Zendaya的口述聲音，完美展示雙方的無限可能性及活力態度。

Zendaya與On拍攝舞蹈宣傳短片「Dream Together」（On）