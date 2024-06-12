比寧咸挑戰師兄碧咸　Kim Kardashian看中成SKIMS代言人騷腹肌

【Jude Bellingham／比寧咸／David Beckham／碧咸／足球／英格蘭/ 歐國盃】近年受到足球狂熱浪潮的推動，連同即將展開的2024歐洲國家盃決賽周所賜，除了引發復古Blokecore造型風潮外，高級時裝界也全面進軍足球領域，不少球員已晉升為明星層面，亦會成為品牌代言人或進行聯名合作企劃，不過要數到作為時裝與足球兩大範疇的佼佼者，萬人迷碧咸（David Beckham）實屬當之無愧，但近日碧咸一位師弟好像要搶走這個地位，受Kim Kardashian邀請成為內衣品牌SKIMS的全新品牌代言，而他就是比寧咸（Jude Bellingham）。



細看英格蘭國家隊陣容年輕有活力，決戰大軍名單可說是本屆其中一隊爭冠黑馬，當中現效力皇家馬德里的比寧咸更是隊中焦點，年僅20歲且加盟首季已獲選為本季西甲年度最佳球員，亦為「銀河艦隊」勇奪第十五次歐聯冠軍，如果他能帶領英格蘭在2024歐洲國家盃奪冠的話，本年球壇個人最高榮譽金球獎（Ballon d'Or） 大有機會成為他的囊中物。

比寧咸Jude Bellingham (Photo by Boris Streubel - UEFA/UEFA via Getty Images)

比寧咸為皇家馬德里勇奪第十五次歐聯冠軍(Photo by Angel Martinez/Getty Images)

就在英格蘭在歐國盃決賽周首場比賽前，比寧咸獲得Kim Kardashian主理的內衣品牌SKIMS所邀，成為全新代言人，其實比寧咸也曾出席Louis Vuitton時裝騷，他與服裝界並不陌生。

Jude Bellingham出席Louis Vuitton春夏2024時裝騷 (Photo by Victor Boyko/Getty Images for Louis Vuitton)

本回比寧咸與SKIMS一系列宣傳照中，由德國知名時尚攝影師Katja Rahlwes操刀，簡單地在白牆前拍攝比寧咸與足球不同的姿態，造型上刻意赤裸強壯肌肉的上身，並穿上不同尺寸與配色的平腳內褲，從而凸顯內褲物料上的舒適度，其彈性功能亦有助用家在日常與運動時必要的伸展動作，為每位男士提供完美基礎，協助應對任何挑戰運動挑戰，不知道在歐國盃時會否看到比寧咸褲頭上露出彈性腰帶上SKIMS的標誌細節呢？

比寧咸為SKIMS拍攝一系列宣傳照（SKIMS）

+ 7

比寧咸為SKIMS拍攝一系列宣傳照（SKIMS）

談到足球、內褲、英格蘭這三環，腦海必定會浮現出碧咸這個名字，確實這位萬人迷在2000年代經常與太太維多利亞（Victoria Beckham）一同為Emporio Armani拍攝內衣廣告照，同樣「大曬」健碩身材，其後他更與H&M合作推出BODYWEAR專屬系列，宣傳照中已可看到碧咸身上已滿佈紋身圖案。

David Beckham與Victoria Beckham為Emporio Armani拍攝內衣廣告照：

+ 5