列斯占士擔任Nahmias時裝騷校工　Justin Bieber是品牌成功轉捩點

【Nahmias／時裝騷/ 車路士/ Justin Bieber】隨著時尚界對足球熱情，球員成為品牌模特兒或座上容已經成為常態，近日車路士球星列斯占士（Reece James），雖然落選2024歐洲國家盃英格蘭大軍名單，但受到加州品牌Nahmias邀請擔任2025春夏時裝騷模特兒，並聯同美國饒舌歌手Machine Gun Kelly與Landon Barker同台演出。⁣



車路士球星列斯占士為Nahmias行騷（Nahmias）

美國饒舌歌手Machine Gun Kelly（Nahmias）

美國歌手Landon Barker（Nahmias）

來自洛杉磯的街頭時裝品牌Nahmias於2018年誕生，設計主腦Doni Nahmias一直以成長回憶的文化喜好作為創作理念，將籃球、衝浪與嘻哈音樂元素結合，將西岸街頭服昇華至時裝領域，品牌僅僅六年經已深受運動界與娛樂界一眾有名人士的青睞。時至近日Nahmias舉行名為Physical Education的2025年春夏時裝騷，靈感源自Doni Nahmias在加州聖巴巴拉薩默蘭 (Santa Barbara, Summerland）渡過的童年時光，更誇張地以洛杉磯Pan Pacific Park Gymnasium改建成一所高中體育館進行走騷場地。

將洛杉磯Pan Pacific Park Gymnasium改建成一所高中體育館進行走騷場地（Nahmias）

將洛杉磯Pan Pacific Park Gymnasium改建成一所高中體育館進行走騷場地（Nahmias）

來到2025春夏季系列，每一造型都展示出1990至2000年代的高中氣息，當中列斯占士更扮演一名校工角色，穿上一套深藍色連身工作服，口袋掛了白線耳機並戴上白色腕錶，造型簡單俐落卻成為焦點，除此之外，其他單品無論西裝、針織毛衣、美式足球服、牛仔褲等基礎衣物刻意將寬鬆輪廓植入，散發着一種不拘小節的飄逸感，而鞋履單品上可看到Doni Nahmias設計出類似Vans與Converse的款式，圓滿地把學校生涯的一點一滴透過衣物呈現。

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眼見今天Nahmias已得到各方明星擁戴以及獲得不錯成績，但其實Doni Nahmias在創立品牌開始之初並不好過，只憑着他對衣服、布料、美學、設計的熱愛，也為了維持生計在不同地方工作，曾當酒店服務生、餐廳待應生與調酒師，將賺到的資金都投放到品牌營運成本中，不時更會製作樣品送給他在IG上認識的造型師和業內人士，希望能得到迴響，時至2018年創立了Nahmias，品牌整年銷售額得到4萬美元，不過諷刺是其開支卻比收入多，一年過後全球爆發Covid-19，正當差點讓他放棄夢想之際，Doni Nahmias自問為何不作最後的沽注一擲，拿着全副身家毅然前往巴黎時裝周。

這趟「All in or Nothing」的旅程最終取得成功，皆因Justin Bieber在街上被拍到他戴著Nahmias帽子，當刻Doni Nahmias查看品牌的Online Shop，單是那天該帽子的銷售額已高達4萬美元。時至今天Doni Nahmias與Justin Bieber已成為好友，經常穿上Nahmias的出品不在話下，於2023年更為Nahmias參加了SRGN Studios舉辦的The League籃球賽。

Doni Nahmias與Justin Bieber（Justin Bieber）