NEXUSVII.聯乘Converse重塑經典帆船鞋　昔日原版日本獨佔兼生產

【Converse／NEXUSVII.／One Star／帆船鞋/ 聯乘】本年夏季日本時尚圈中，帆船鞋風潮絕對佔領鞋履世界，各耳熟能詳的品牌如Timberland、Paraboot及J.M. Weston的Deck Shoes變得火熱。不過，這類帆船鞋往往以皮革素材為本，感覺上較為正統，最近日牌NEXUSVII.看準這點，亦適逢2024年份屬Converse One Star的誕生五十周年，兩大單位決定攜手創作出聯名帆船鞋作One Star Deck Shoes。



NEXUSVII. × Converse One Star Deck Shoes（URBAN RESEARCH）

NEXUSVII. × Converse One Star Deck Shoes（URBAN RESEARCH）

為慶祝Converse One Star五十周年，NEXUSVII.主理人今野智弘（Tomohiro Konno）搞盡腦汁希望創作出一些市場罕見的特別款式，皆因回顧2022年NEXUSVII.與Converse推出的Converse Addict One Star Loafer好評如潮，更在古着粉絲腦海中留下美好回憶，所以今野智弘再度透過Converse較為小眾的歷史產物進行復刻，今回就是90年代出現的Marine Star。

NEXUSVII. × CONVERSE ADDICT ONE STAR LOAFER（CONVERSE）

可能大家對於Converse Marine Star並沒深刻印象，皆因此型號在1980年代末至1990年代間，最初是日本Converse獲得美國總部簽訂授權合約才能在日本獨佔開發的產品，可惜當時古着迷忙於追捧美製One Star與Chuck Taylor All Star鞋作，所以這款Made in Japan的Marine Star也在球鞋界慢慢地消聲匿跡。

90年代Converse Marine Star（freestars）

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來到本回NEXUSVII.與Converse聯乘的One Star Deck Shoes合作版本，今野智弘為了保留最原汁原味的感覺，認為在設計不需過於複雜，只要能夠把當年日本製與美國製的氣息順利在設計細節中呈現便足夠，所以利用Marine Star的鞋身移植到All Star鞋楦中，同樣圍繞着One Star的主題，鞋頭以星型保護膠作點綴，後踭注入One Star標誌，配上一般Deck Shoes並不存在的黑色帆布，搭載純棉白色鞋帶，除了復古風外，同時讓鞋履增添一份成熟時尚性，就連日本古着收藏家、BerBerJin主理人藤原裕也率先親身着用。

NEXUSVIl. 24SS collection：

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