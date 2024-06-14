歐國盃｜UMBRO熱潮漫延到香港　港牌Luddite重塑90年英格蘭球衣

【2024歐洲國家盃/ Luddite／UMBRO／聯乘/ 波衫】全球矚目的2024年歐洲國家盃正式開鑼，各時尚品牌打正旗號以Blokecore球衣元素大肆宣傳，其中UMBRO於這半年間無間斷地滲透到多方領域，加上適逢本年是UMBRO的100周年紀念，品牌攜同各國時尚品牌、設計師、攝影師、藝術家進行合作企劃。眼看UMBRO合作單位多是來自歐美、日本，幸而最近香港終於成為其中一員，本地古着店Luddite歷史性首度與UMBRO聯乘，送上散發着90年代復古味的球衣系列。



本地古着單位Luddite主理人Rex向來也是一位足球狂迷，對於古着衣物也情有獨鍾，擁有深厚知識，本回首次聯同UMBRO進行合作，理所當然地透過復古球衣元素來作為創作軸心，其中一款超限量50件聯名主打作品，設計靈感源自90年代一款傳奇UMBRO英格蘭球衣，保留經典三獅軍團主場白色作基礎外，Polo衣領的單鈕扣細節與兩邊手袖位置亦保存了UMBRO Logo織帶，此外左胸則繡有UMBRO標記及Luddite F.C.球會徽章，至於球衣的暗花紋布料也是專為是次活動而重新製作，完美呈現當年設計氛圍。

Umbro x Luddite F.C. Classic 90’s Football Jersey（Luddite）

Umbro x Luddite F.C. Classic 90’s Football Jersey（Luddite）

為了讓系列更添多元化，Rex採用上1992年誕生的經典球靴UMBRO Speciali 「Lucky Star」進行二次創作，將這款曾與前英格蘭球星舒利亞（Alan Shearer）、奧雲（Michael Owen）征戰沙場的皮革戰靴進行復古染色，由純白轉成深淺不一具層次感的沙棕色，讓鞋履散發着一種古舊Aging美學。

前英格蘭球星舒利亞（Alan Shearer）（Getty Image）

前英格蘭球星奧雲（Michael Owen）（Getty Image）

官方聯乘系列之外，Luddite亦自家創作命名為「12人」主題作品，「第十二人」在足球述語中即是球場外的支持者，Luddite結合世界各地球迷照片拼製作出圖案球衣，亦有注入拼貼技藝為本的復古訓練背心、開領裇衫等等，為了讓一眾球迷也能親身感受，Luddite與UMBRO更設立了期間限定店，全面推動足球文化及讓大家沉浸於2024歐洲國家盃中。

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位於AIRSIDE的UMBRO x Luddite Pop-up「12人」展覽（Luddite）

復古運動風的大熱，在UMBRO現任創作總監Giovanni Nordio的手筆下更覺誇張，剛剛發佈的UMBRO春夏2025系列中，其中一款上衣作品破革地透過古代兵器鎖鏈盔甲為設計主軸，其矚目性與時尚魅力全面突破了以往UMBRO的傳統框架，相信往後日子也不能忽視UMBRO的勢力！

UMBRO春夏2025系列透過古代兵器鎖鏈盔甲為設計主軸（g.nordio）