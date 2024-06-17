Valentino創作總監2025度假系列　百大造型錄詮釋嬉皮士浪漫美學

【Valentino／Alessandro Michele／Gucci】本年3月時Valentino傳奇人物Pierpaolo Piccioli決定卸任，時裝圈各人士同為這個懸空位置議論紛紛，但不用一周時間，Valentino已揭盅接任人選，便是於在Gucci工作整整八年的前創作總監Alessandro Michele。他到Valentino走馬上任後，本以為首個2025年春夏系列，將於今年9月巴黎時裝周期間亮相，但Alessandro Michele卻在近日米蘭時裝周壓軸時份帶來震撼彈，在無預警下釋出2025度假系列《Avant les Débuts》。



Valentino Resort 2025 Collection（Valentino）

這位羅馬設計師於本年結束了14個月的工作真空期後，在本年3月28日Alessandro Michele正式宣布加盟意大利品牌Valentino，業內業外皆認為這是絕配，皆因Alessandro Michele創作風格往往凝聚力出一種高貴優雅的古典之美，理念與Valentino浪漫氣息同出一轍。

Valentino Resort 2025 Collection（Valentino）

Valentino Resort 2025 Collection（Valentino）

實際點來看，Valentino邀請Alessandro Michele加盟的原因，相信跟他在Gucci任內期間為品牌帶來了輝煌的業績，從2014年35億歐元增長至2022年97.3億歐元，這同樣證明時裝市場對Alessandro Michele的設計風格相當受落。

Valentino Resort 2025 Collection（Valentino）

Valentino Resort 2025 Collection（Valentino）

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Alessandro Michele在Valentino的確實首個上班日於本年4月2日才正式開始，數數手指僅60多天時間，Alessandro Michele經已迅速地帶來了首個2025度假系列《Avant les Débuts》，雖然不是以舉行時裝騷型式發表，而是透過造型錄來發佈，但在短短兩個月時間能創作出總共171個分別有男、女造型份屬適當誇張，不過回想起2015年，Alessandro Michele經已學懂如何與時間競賽，在短時間內處理一季的設計，也證明了他有能力「快工出細貨」。

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環繞着Valentino 2025度假系列的171個造型當中，包括從衣物、鞋履、袋款與絲巾配飾，其實很容易感受到Alessandro Michele如何去重組品牌，沿用他對於古舊年代的標誌性獨特美感，結合上Valentino Garavani本人的傳統優雅元素，Alessandro Michele將大量金絲花紋、刺繡圖案、斑斕色彩與配飾呈上豐富層次感的視覺效果，同時亦散發出60至80年代的復古嬉皮士感覺，其中更有向Valentino Garavani在1968年春夏季White Collection致敬款式，造型搭配着頭巾及珍珠吊飾，延續Valentino史詩傳奇。