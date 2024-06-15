CDG x Nike Air Foamposite One新聯名配色登場！滿佈迷幻太空風

COMME des GARÇONS HOMME PLUS與Nike攜手打造的全新Air Foamposite One在2021秋冬時引起不小的轟動，打破流線的同心圓設計賦予更強的辨識度，如今過去逾2年時間，網上再有消息稱一雙名為「Olympics」的全新配色即將登場。



COMME des GARÇONS x Nike Air Foamposite One「Olympic」全新聯名鞋款即將發布

COMME des GARÇONS x Nike Air Foamposite One「Olympic」（X＠@aaliyahnoell）

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據悉，「Olympics」是為因應 2024巴黎奧運的到來，設計延續黑白配色並以暈染效果呈現，這樣放在此系列同心圓設計有著令人意外的迷幻感，後跟皮質部位印上COMME des GARÇONS HOMME PLUS標籤，鞋提採用三色緹花設計，眾多細節無疑深植人心。

COMME des GARÇONS x Nike Air Foamposite One「Olympic」（X＠@aaliyahnoell）

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COMME des GARÇONS x Nike Air Foamposite One「Olympic」全新聯名鞋款，售價 $520美元，預計於本月晚些時候發布，感興趣的朋友不妨留意我們後續報導。

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