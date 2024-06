Patta x Stüssy發布全新聯名服飾Respect Tee！睽違5年向過去致敬

荷蘭街頭品牌Patta與Stüssy繼2019年睽違五年後,於今年再度聯手推出超帥T-shirt,6月3日正式宣佈全新聯名服飾「Respect Tee」,顏色提供黑白兩色可選擇。此聯名服飾是在致敬Patta聯合創始人Guillaume Schmidt已故父親Humprey Rietfeld Schmidt因而發布。



不僅向過去致敬,同時也在激勵現在和未來的世代,傳承堅韌和進步的精神。

Patta x Stüssy發布全新聯名服飾Respect Tee(IG@patta_nl)

從官方釋出的照片中可看出,T-shirt中間印有Guillaume黑白人像照片,周圍寫到「Be proud of who you are.」、「Give respect to get respect.」、「Be balanced.」等字句傳遞此款紀念T的意義,而雙方顯眼的品牌logo輔以了整體感更為經典帥氣!

此外,這次聯名是在向一位「對許多生命產生積極影響」的人致敬。因此,這款T-shirt的所有收益將捐贈給Project Bigi Pondo,一個致力於推廣Suriname社區改善和永續發展的機構。

Patta x Stüssy全新聯名服飾「Respect Tee」將於7月3日起在Patta官網與阿姆斯特丹、倫敦、米蘭等地的零售店發售,喜歡這次聯名的朋友們千萬別錯過了!

