NIGO為KENZO SS25投震撼彈　親自演繹從未曝光彩色聯名Nike AF3

【NIGO／KENZO／Nike Air Force 3/ 聯乘】伴隨好友Pharrell Williams來到巴黎時裝周，NIGO在參與Louis Vuitton春夏2025季度時裝騷翌日，以KENZO創作總監身份發佈春夏新季。除了一系列散發着清新感的時裝造型成為焦點之外，NIGO於謝幕一刻腳上那雙別注Nike Air Force 3 Low亦同樣引起球鞋迷的話題度。



NIGO於KENZO春夏2025時裝騷謝幕時穿上從未曝光過的聯名七彩別注Nike Air Force 3 Low（Photo by Kristy Sparow/Getty Images）

NIGO別注Nike Air Force 3 Low（stevenvictor）

NIGO跟Nike結緣始於上年在Pharrell Williams五十歲生日派對中被發現穿上Nike Go FlyEase，現身Human Made紐約店時穿上一雙被改為低筒的Nike Air Force 3 Premium Escape，其後於KENZO 2024秋冬季時裝騷着用「NIGO Swoosh」Tee裇後，經過多番暗示，NIGO與Nike成為合作夥伴幾成事實。來到本次KENZO新季謝幕之時，NIGO再度投下震撼彈，穿上從未曝光過的聯名七彩別注Nike Air Force 3 Low，相信雙方官宣指日可待，但各位又喜歡原版還是NIGO版呢？

NIGO於Nike Air Force 3 Premium Escape（stevenvictor）

KENZO 2024秋冬季時裝騷着用「NIGO Swoosh」Tee裇（Getty Images）

作為NIGO執掌KENZO的第六個系列，於2025年春夏時裝騷的場地選址於巴黎皇家宮殿花園（The Jardin du Palais Royal）中舉行，金色沙地與中庭巨型噴水池讓整個時裝騷也增添一份典雅貴麗氣息，本次NIGO延續將男、女裝一拼推出展示品牌主題同一理念，糅合日本東方元素與巴黎西式服裝兩大極端元素，結合淡麗Pastel粉色，將夏日感覺圓滿發放。

+ 33

環觀整個總共52個造型的時裝騷，KENZO在春夏新季不論男女裝均大量注入各種植物作為重點設計，除了發現到不同巨型花卉圖案滿佈衣物之外，NIGO創作了全新東洋味濃烈的竹子迷彩圖騰於多款作品中，配合本季另一重點的網紋素材，其透氣清爽感不用懷疑，此外NIGO為了將日本氛圍再度擴張，在男裝中更以山水畫風格作為靈感，透過剌繡形式把巴黎鐵塔融入到西裝單品上，而女裝方面則採用編織技藝繡出花卉連身裙為之驚艷。

+ 7

談到NIGO，又怎能沒有Verdy呢？這次Verdy再次被邀請作為客席繪畫師，以標誌性KENZO老虎圖案進行二次創作，繪製滿載可愛風的模樣，並移植到各款衣物配飾之中，包括棒球褸、針織冷衫、Bomber Jacket與Cap帽，成為座上客的Pharrell Williams也率先着用示人，NIGO更將這Verdy版本老虎立體化製作出毛公仔玩具，如確實推出的話，相信必會成為各位爭相搶購的其一款單品。

Verdy以KENZO老虎二次創作圖案單品（KENZO）