Louis Vuitton SS25系列　Pharrell以Pixel地球圖案向全人類致敬

【Louis Vuitton/Pharrell Williams/時裝周】作為創作總監Pharrell Williams執掌Louis Vuitton的第四次時裝騷,這位跨界創作人再次向未來主人翁宣揚大愛精神,從宏觀視野來讚美各膚色人士一體性,並透過一系列設計讚頌地球村人類的偉大。



Louis Vuitton創作總監Pharrell Williams(Louis Vuitton)

Louis Vuitton 2025 Spring/Summer(Photo by Kristy Sparow/Getty Images)

Pharrell Williams於本季Louis Vuitton時裝騷中,繼續無限地彰顯這個精神價值,刻意選址在巴黎聯合國教科文組織總部(La Maison de l'UNESCO)的露天空中花園上舉行,採用一片簡潔格紋綠草貫穿,中座位置以一個巨型球體支架襯托後方世界各國飄揚中的旗幟,圓滿展示Pharrell一直以來堅信的LVers社群象徵,為季度主題《Le Monde Est À Vous》(全世界都是你的)展開序幕。

如要在2025春夏系列總共81個男生造型中挑選出焦點作品,無疑是與地球村主題有直接連貫性的作品,除了採用地球俯瞰圖全面移植到Bomber Jacket與裇衫中,更設計出世界地圖Damoflage圖案到M-65美軍外套中,並在各經典袋款與行李箱中大玩藍綠配色Damier方格圖案為之搶眼。

Louis Vuitton世界地圖Damoflage圖案(Louis Vuitton)

除此之外,Pharrell Williams植入大量航空服與旅客衣著的元素,設計基礎輪廓可看到不同商務西服正裝、飛行員連身服等元素,並以優雅的黑色絲絨與棕色皮革來呈現,其他作品亦注入Louis Vuitton標誌性的Monogram與七彩配色Damier圖案,更創出全新蛇紋Damoflage,為了連繫近期熾熱的歐國盃足球文化,他更把經典足球圖案分解成球形Monogram,製作出別具特色的Blokecore單品。

今次Louis Vuitton時裝騷背景播放Pharrell Williams創作的配樂《Triumphus Cosmos》,令整個氛圍增添激昂感與一體化,亦有Pusha T、No Malice及John Legend的客串演唱的《Birds Don’t Sing》,以及Adekunle Gold、Pharrell Williams、Niles Rodgers合作的《Falling Up》,所有配樂全交由Voices of Fire合唱團和L'Orchestre du Pont Neuf現場演奏,時裝騷中途以不同語言讀出「Everytime That Push You Down, Fallback Up」為之動容,當中更有廣東話版本「每次佢哋將我推倒跌低又再起身」甚為驚喜。

同場更邀請到不少星級嘉賓作為座上客,有本地潮入陳冠希、Jackson Wang,足球名將杜奧巴(Didier Drogba)、NBA球星雲班耶馬(Victor Wembanyama)與日本影星三吉彩花 (Ayaka Miyoshi)等,當中最令人驚喜的是NIGO與妻子牧瀬里穂的合照,他們同框照片極為罕見,為本季Louis Vuitton時裝騷劃上完美句號。