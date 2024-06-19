Louis Vuitton SS25系列　Pharrell以Pixel地球圖案向全人類致敬

【Louis Vuitton／Pharrell Williams／時裝周】作為創作總監Pharrell Williams執掌Louis Vuitton的第四次時裝騷，這位跨界創作人再次向未來主人翁宣揚大愛精神，從宏觀視野來讚美各膚色人士一體性，並透過一系列設計讚頌地球村人類的偉大。



Louis Vuitton創作總監Pharrell Williams（Louis Vuitton）

Louis Vuitton 2025 Spring/Summer（Photo by Kristy Sparow/Getty Images）

Pharrell Williams於本季Louis Vuitton時裝騷中，繼續無限地彰顯這個精神價值，刻意選址在巴黎聯合國教科文組織總部（La Maison de l'UNESCO）的露天空中花園上舉行，採用一片簡潔格紋綠草貫穿，中座位置以一個巨型球體支架襯托後方世界各國飄揚中的旗幟，圓滿展示Pharrell一直以來堅信的LVers社群象徵，為季度主題《Le Monde Est À Vous》（全世界都是你的）展開序幕。

如要在2025春夏系列總共81個男生造型中挑選出焦點作品，無疑是與地球村主題有直接連貫性的作品，除了採用地球俯瞰圖全面移植到Bomber Jacket與裇衫中，更設計出世界地圖Damoflage圖案到M-65美軍外套中，並在各經典袋款與行李箱中大玩藍綠配色Damier方格圖案為之搶眼。

Louis Vuitton世界地圖Damoflage圖案（Louis Vuitton）

除此之外，Pharrell Williams植入大量航空服與旅客衣著的元素，設計基礎輪廓可看到不同商務西服正裝、飛行員連身服等元素，並以優雅的黑色絲絨與棕色皮革來呈現，其他作品亦注入Louis Vuitton標誌性的Monogram與七彩配色Damier圖案，更創出全新蛇紋Damoflage，為了連繫近期熾熱的歐國盃足球文化，他更把經典足球圖案分解成球形Monogram，製作出別具特色的Blokecore單品。

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今次Louis Vuitton時裝騷背景播放Pharrell Williams創作的配樂《Triumphus Cosmos》，令整個氛圍增添激昂感與一體化，亦有Pusha T、No Malice及John Legend的客串演唱的《Birds Don’t Sing》，以及Adekunle Gold、Pharrell Williams、Niles Rodgers合作的《Falling Up》，所有配樂全交由Voices of Fire合唱團和L'Orchestre du Pont Neuf現場演奏，時裝騷中途以不同語言讀出「Everytime That Push You Down, Fallback Up」為之動容，當中更有廣東話版本「每次佢哋將我推倒跌低又再起身」甚為驚喜。

同場更邀請到不少星級嘉賓作為座上客，有本地潮入陳冠希、Jackson Wang，足球名將杜奧巴（Didier Drogba）、NBA球星雲班耶馬（Victor Wembanyama）與日本影星三吉彩花 （Ayaka Miyoshi）等，當中最令人驚喜的是NIGO與妻子牧瀬里穂的合照，他們同框照片極為罕見，為本季Louis Vuitton時裝騷劃上完美句號。