IU同款New Balance新款波鞋2大推介　CT302、9060全新配色超燒！

創作、唱歌、演戲、主持…各身份切換自如的韓星「IU（李知恩）」，制霸各領域的超狂實力，常常讓全網感嘆：「到底有什麼是他不會的？（抖）」不只在工作上超全能，身為「帶貨女王」、「時尚指標」的IU，穿的、用的也都代表著時下流行趨勢，只要跟風女神同款就不會出錯啦！



戀愛＆事業兩得意

「影劇當紅炸子雞」挑它應戰

IU與朴敘俊首度合作的大螢幕作品《Dream》即將上映。（《Dream》劇照）

IU去年年底大方認愛李鍾碩，開啟公開交往中的甜蜜模式，同時在2023年上半年全力投入影劇事業，與朴敘俊首度合作的大螢幕作品《Dream》即將上映，還接力公開成為新劇《您辛苦了》的女主角，事業愛情兩得意的他，在奔波在各拍攝地、抓拍上班路時尚的重要時刻，今年度第一雙御用「氣勢戰友」到底是何方「神鞋」？

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IU同款NB9060曝光

寶寶藍＋奶茶色Y2K老爹鞋

大勢Y2K風潮IU當然早早在穿，近日穿上LOGO白TEE、運動風長裙、戴上棒球帽的他，腳上的那雙又甜又帥的復古老爹鞋，就是戰鞋本尊啦（笑）！「New Balance 9060」融合經典 990 系列外型線條，厚實又獨特的「鑽石感大底」加上老爹鞋輪廓，份量感十足，還內建大長腿效果，一踏比例偷偷變好～

奶油白搭配奶茶色的溫柔鞋面，在細節處點綴「清新寶寶藍」，粉嫩又不過甜的配色，增添滿滿春夏氛圍，同時採用麂皮拼接、透氣網布設計，平衡整體「硬派」感、自帶半糖甜度，不管是裙裝、褲裝加上一雙…就是最火紅的Y2K小姐姐穿搭。（還有奶油白、個性黑2配色可以選喔！）

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CT302 爆款厚底

2夢幻新色解鎖

New Balance家這雙厚底CT302，去年一開賣就引爆搶購風潮，今年春夏居然解鎖夢幻指數超高的新配色，錢包要不保啦（笑）！同樣保留俐落鞋身、增高厚底，以百搭奶油白為主色系，分別推出「莓果粉」、「櫻花粉」以及帥帥的黑白配款式，女神 林映唯已經搶先穿上，踏上一雙出門，就可以跟IU一樣自帶「熱戀氛圍」。

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