BLACKPINK 、NEWJEANS、IVE御用品牌？6大華麗復古設計師品牌推介

一件華麗、又具有設計感的單品能不僅能夠增添視覺張力，蘊含品牌故事的細節也能是讓許多時尚迷喜愛的原因！



想要穿上一件復古又漂亮的洋裝或上衣來增添儀式感，那就不能不認識小編以下要介紹的6個「華麗復古」的設計師品牌推薦！

6個華麗復古「設計師品牌」推薦

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1. Cecilie Bahnsen

來自丹麥的Cecilie Bahnsen，從概念照不難看出品牌洋溢的少女情壞，兼具休閒、經典永恆與奢華風格，獨特的布料在Cecilie Bahnsen的哥本哈根工作室手工設計，在基礎的版型中增添華麗細節，如2024早春系列中的紋理感上衣和半身裙，穿起來既簡約又不失少女氣息，日常都可以穿出門！

2. Selkie ™

哪個女孩小時候的夢想不是穿上公主裙呢？來自美國的設計師品牌Selkie一系列華麗又浪漫的洋裝，滿足了每個少女的公主夢！「豐富尺碼」和「種族多樣性」是品牌核心，希望每個穿上它的「Selkie Girl」都能勇敢、美麗。禮服款最常見的不乏荷葉邊、碎花布料等宮廷感元素，也有比較日常感的洋裝可選擇，穿上秒變小仙女！

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3. Vivienne Westwood

擁有獨特英倫時尚風格的Vivienne Westwood，可以說是近期時尚界的「流量密碼」！不僅以標誌性的土星環設計、珍珠項鍊等單品圈粉無數，品牌強調顛覆傳統的龐克文化更是讓新時代女性們深深著迷，從浮誇剪裁的時裝到垂墜感領口設計的婚紗禮服，總是能讓人一眼就認出！

4. SHUSHU/TONG

帶著「新中式」美學結合西式禮服的SHUSHU/TONG，近年來頻借著其可愛又古靈精怪的設計在時尚圈打響名聲，不僅是許多中韓女星出席活動的御用品牌，也是日常私服的首選，蝴蝶結、蕾絲、蓬蓬裙、花朵等都是品牌常見的象徵性元素，擁有少女心的妞妞們一定會愛上！

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5. SANDYLIANG

另外一個和SHUSHU/TONG幾乎同時並列為「女星最愛御用服裝」的SANDYLIANG，則是出自紐約華裔設計師之手。單品風格穩穩地走在「Y2K」潮流前線，適合日常約會穿的「瑪莉珍高跟鞋」、蝴蝶結手拿包或是毛茸茸的泰迪熊外套，都是SANDYLIANG天真童年的縮影。

6. Simone Rocha

Simone Rocha成立於2010年的英國，設計師擅長運用摩登、浪漫的哥德式元素呈現在服裝上，飄逸的薄紗拼接洋裝搭配貫穿品牌概念的珍珠綴飾迷人又精緻，閃耀的「鑽石耳環」作為品牌的明星商品，同樣也好令小編難以抗拒呀！

同場加映！德德毛衣也來自它

說到近期最熱門話題，少不了媲美台版車銀優、台灣前立委鄭運鵬的兒子「德德」了！這組在情人節無預警釋出的照片讓全台灣女性為之瘋狂！（誰也被迷倒的請舉手ＸＤ）除了帥臉之外，不少人也將目光放在德德身上的「純白珍珠毛衣」，正是來自Simone Rocha與快時尚品牌H&M於2021年合作推出的聯名款系列，售價800港幣有找的親民價格非常好入手，當初有搶到的妞妞們又可以拿出來穿啦！

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