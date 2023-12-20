BLACKPINK x 村上隆聯乘服飾開賣　短Tee、連帽衛衣、咕𠱸必買！

近日人氣日本當代藝術家村上隆與韓國女天團 BLACKPINK 展開一系列的聯名企劃，推出眾多款服飾及配件，結合雙方標誌性設計，打造最強周邊，全系列日前已在 NTWRK 官網上架。



BLACKPINK x 村上隆聯乘系列正式上架，小花加上黑粉太強！

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BLACKPINK x 村上隆聯乘系列單品將 Blackpink 的形象與村上隆充滿活力的圖形作品相結合，推出了一個名為 Pandakashi 的新角色。該系列的多件單品均體現了該角色，包括多件男女短袖 T 恤、長袖、連帽衛衣、咕𠱸、鑰匙圈、教練外套、照片卡夾和貼紙套裝。售價約在 $65 美金至 $350 美金，目前已在 NTWRK 官網上架，有興趣的朋友千萬別錯過。

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