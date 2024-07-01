adidas、Vans作先行部隊　90年代厚舌滑板鞋回歸潮流指日可待？

【adidas／Pharrell Williams／Vans／滑板鞋】潮流巨輪在近年間重新轉到90至2000年代引領Y2K文化回歸，一系列包括如Vintage Tee、復古球衣、及膝牛仔七分褲與覆蓋耳機，全成為一眾街頭造型中不可或缺的元素，然而在鞋履方面，大多時裝迷均以adidas Originals Samba或是Birkenstock Boston拖鞋為主，整體視覺上是匹配的，但感覺上還未有呈現出經典味道，全因欠缺了一雙正宗滑板鞋，無獨有偶由Pharrell Williams聯乘adidas Originals與Vans最近同時也復刻了厚舌滑板鞋款作品，會否是90年代街頭造型的最後一塊拼圖呢？



adidas Superstar by Pharrell Williams（skateboard）

Vans Speed LS（Vans）

剛剛完成了Louis Vuitton 2025年春夏季巴黎時裝騷的Pharrell Williams，經已馬不停蹄地繼續工作，日前更在skateboard最新IG帖文中發佈了多款由他創作的adidas Originals傳奇Superstar鞋作變奏款式，照片中可看到三款白色皮革adidas Superstar，不過三款的厚薄均不一樣，除了原版忠於原著之外，薄身之作不單單令鞋底變薄，就連內籠也一同變得修長，散發出一種優雅氣質，而厚身版本則理所當然地將所有細節設定變大，其厚舌設計、整體輪廓與90年代滑板鞋有着同一形態。

眾所周知Pharrell Williams向來鍾情於滑板文化，早年他的品牌Ice Cream已經曾出現這款板鞋，難道這次Pharrell希望以adidas Originals的強勢來讓厚舌板鞋重回潮流界！

Ice Cream BBC Reebok Board Flip Skate Shoes（@northernvintagevibez）

另一邊廂，美國滑板品牌Vans近日亦在歷史檔案中復刻了早在90年代發售的一款經典滑板鞋Speed LS，這款誕生於1998年的Speed LS在最初其實是專屬為女士而設計，這次包含男生尺寸的復刻版中，鞋身輪廓延續寬闊設計，並糅合傳統網布與絨面作為鞋身素材，鞋舌細節保留滑板鞋的厚實加強保護性，品牌標誌也刻意採用當時設計，散發着原汁原味的90年代街頭風造型。

Vans Speed LS（Vans）

Vans Speed LS（Vans）