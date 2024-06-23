IDEA情景自嘲字句Cap帽　Valentino主帥Alessandro Michele也傾情

【Valentino／Alessandro Michele／IDEA/ Cap帽】日前僅上任兩個多月的Valentino創作總監Alessandro Michele發佈了首個2025年春夏系列迅即成為時尚界熱話，最近他的個人IG帳號也開始多作更新，其中一個限時動態照片放滿了他基本日常外出配件，當中一款繡上「TECHNO IS MY BOYFRIEND」灰色Cap帽曝光率更是超高，作為時裝設計師的Alessandro Michele竟然不撐自己創作的Valentino出品，而轉戴這款Cap帽，究竟她是甚麼來頭？



Alessandro Michele限時動態照片（Alessandro Michele）

追溯至本年3月28日，這位羅馬設計師正式在個人媒交媒體宣布加盟意大利品牌Valentino那帖文的首張個人照片中，都可發現Alessandro Michele頭頂戴上了繡有字句的Message Hat，細看之下便是「TECHNO IS MY BOYFRIEND」灰色Cap帽，相信作為時裝愛好者的他在衣櫃中不會只存有一款Cap帽吧，但為何這款單品如此吸引到Alessandro Michele經常配戴呢？皆因這是時尚百貨公司Dover Street Market中的IDEA書店出品！

川久保玲與Adrian Joffe創立的時尚百貨店Dover Street Market向來不只在服飾上見解獨特，二人為了讓品味態度擴展到生活任何一環，引入了由David Owen與Angela Hill主理人夫婦於2011年創立的IDEA於DSM店中，二人在90年代經已開始收集稀有古董書籍及雜誌，期後亦發展IDEA出版部門自家推出紙本，時至今日已被譽為世界上最有型的書店。

SORRY I DON'T WORK HERE Hat（IDEA）

SORRY I DON'T WORK HERE Hat（IDEA）

IDEA Hats（IDEA）

IDEA Hats（IDEA）

IDEA Hats（IDEA）

不過如要說甚麼讓IDEA更入屋的話，毋庸置疑應該是周邊產品，例如帆布Tote Bag、Cap帽等等，這些單品在創作上絕非帶有任何潮流元素與時裝感，但往往設計就是透過那麼的純粹已能產生到無限共嗚感，例如在Cap帽上，IDEA通過不同情景自嘲字句作為創作理念，簡單以各款字體的繡上英文字句，包括「SORRY I DON'T WORK HERE」、「PANIC BUY」、「ANNUAL LEAVE」、「IN A MEETING」與「UNDER OFFER」帶有趣味性的表達，令客人會心微笑之餘，又可以表達出當下心情，猶如Message Tee的用法，況且令款Cap帽只售£40英鎊（約$400港元），價格絕對相當合理，難怪Alessandro Michele也為之傾情。