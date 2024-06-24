山本耀司Y-3日本國足武士藍球衣　火焰圖案源自98世界盃龍門衫？

【山本耀司/ Y-3／Yohji Yamamoto／日本國家足球隊】今年夏天是足球季度，現正處於歐國盃與美洲盃舉行時分，場內激烈的比賽讓這般熱潮有增無減已不用多講，而場外不同運動與時裝品牌也爭相推出全新球衣，成各「第十二人」茶餘飯後話題，當中六月初網上流傳的一款由山本耀司支線Y-3為日本國家足球隊設計的全新波衫更是驚喜萬分。



Y-3聯乘日本隊主場球衣（Y-3）

Y-3推出周邊Blokecore文化服裝系列（Y-3）

作為Y-3首次與日本國家足球隊合作的企劃，山本耀司對這次項目極度看重，一系列以足球作靈感的聯乘作品更被帶上Y-3的2025年春夏季舞台作官方發佈，這次時裝騷亦可說是Y-3回歸巴黎時裝周的地標戰，皆因自2019年秋冬季後，Y-3因疫情關係已斷絕了差不多四年舉辦時裝騷的時光。

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來到2025春夏系列中，Y-3延續將運動與時裝元素合拼為主題，並以機能物料結合山本耀司的飄逸瀟灑輪廓作基礎，創作出44個均散發出日系東洋風的造型，不過最令球迷興奮的是時裝騷中段，山本耀司把日本國家隊的別注作品透過兩位代表隊球員來呈現揭開序幕，包括現效力比利時球隊聖圖爾登的藤田讓瑠（Fujita Joeru Chima）及利物浦女子隊的長野風花（Fuka Nagano），兩位分別穿上整套主場與作客版本球衣，另外更有多款球迷周邊單品一同於舞台上發佈。

藤田讓瑠穿上日本主場球衣（Y-3）

長野風花穿上日本客場場球衣（Y-3）

這次Y-3別注足球衣中，山本耀司以「火」為設計軸心，象徵著日本國家足球隊堅定不移的力量，主場配色當然採用日本經典的Samurai Blue藍色為主調配合火焰印花圖案，胸前上下印有Y-3 Logo與日本隊JFA隊徽；客場並以白紅色配搭火焰作點綴，散發日本人向來的團結精神氣勢。

Y-3日本主場球衣（Y-3）

Y-3日本客場球衣（Y-3）

除了落場球衣外，Y-3亦為球迷們推出時裝感強烈的Blokecore文化服裝系列，設計靈感源自1998年日本國足首次參加98世界盃的守門員服，當年被譽為「炎之守護神」的川口能活與火焰球衣成為一時佳話，而本回山本耀司再次將火焰元素以日式傳統浮世繪形態設計，毫不保留地移植到各衣物中，包括有領長袖球衣套裝、橫須賀外套、衛衣、漁夫帽等，當中現效力皇家蘇斯達的「日本美斯」久保建英（Takefusa Kubo）也親身演繹聯乘橫須賀外套作宣傳，各球迷是否已經挑選了心頭好呢？

日本國足隊首次參加98世界盃，被譽為「炎之守護神」的守門員川口能活（Getty Images）

久保建英親身演繹聯乘橫須賀外套作宣傳（Y-3）