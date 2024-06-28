PUMA聯乘Rombaut新季創未來感鞋　襪套懸浮鞋再引領Sock鞋熱潮？

【Rombaut／PUMA／YZY】去年末俄羅斯鬼才Gosha Rubchinskiy重出江湖擔任YEEZY首席設計師，並與Kanye West合作創作出一款售價只是$159港元的襪套鞋——YZY PODS，這款鞋作簡單由襪套與兩片鞋底結合而成，正當大家認為襪套鞋不入流之際，這鞋正改變這局面。至於巴黎時裝品牌Rombaut近日的2025春夏時裝騷中，推出了一雙視覺上比起肯爺的YZY PODS更像一對「襪」的PUMA聯名鞋作，是否Sock鞋大回歸？



YZY PODS：

近日PUMA與以未來主題見稱的巴黎品牌Rombaut攜手推出了多款具有科技感的聯名鞋履，讓各競爭運動品牌得悉PUMA當今已不止於發展運動範疇上，本次別注項目中，適逢是Mats Rombaut於2013年創立的同名品牌十周年里程碑，PUMA早已對準了這巴黎時裝品牌作為合作目標，Rombaut向來的創作風格也極具前瞻性，造型或單品上往往能散發出品牌獨有的未來氣息，尤其是鞋履系列，就是這個因素PUMA便決定與Rombaut進行首次聯乘，同時融入到Rombaut的2025春夏季度系列「PATH」中。

Rombaut SS25 'PATH'：

+ 25

PUMA與Rombaut於這次總其設計了兩大合作款式，包括Levitation Sock與Levitation，當中Levitation Sock擁有襪套鞋基因，仔細點看比起YZY PODS更像一對襪，因為白色鞋身完美呈現出一雙襪子的編織羅紋，腳脛位繡有Rombaut Logo，鞋頭亦寫有Rombaut字樣，而鞋底便透過懸浮設計植入，令鞋踭與鞋底展示出一種分離性設置，兩側的鞏固部件採用PUMA標誌示人，直令前衛氣息大大提升富有時尚感；另外Levitation Medic的輪廓也與Levitation Sock有着相似，不過鞋身便真的利用鞋履型態配搭懸浮鞋底，感覺上會較為親民。

Rombaut x PUMA Levitation Sock：

Rombaut x PUMA Levitation：

Levitation Sock與Levitation（matsrombaut）

近年間PUMA致力在時裝界尋覓全新路向，於年初時份釋出一雙復刻鞋履「怪物」Mostro OG，在當代Y2K熱潮推崇下，除了請來時尚音樂人A$AP Rocky着用加持作宣傳外，PUMA更為此企劃在本年2月於紐約時裝周中舉行MOSTRO專屬時裝騷，為品牌時尚之路打開大門。

+ 1

PUMA MOSTRO Fashion Show：