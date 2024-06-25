Dries Van Noten揮手道別四十年時裝舞台　新季時裝騷成告別儀式

【Dries Van Noten／巴黎時裝周／2025春夏季度】本年3月時，以高貴、詩意、典雅、低調見稱的安特衛普六君子之一，比利時時裝設計師Dries Van Noten以一封告別信向大家宣布當完成了同名品牌的2025春夏季時裝騷後，便會正式離任工作了四十年的品牌首席設計師一職，近日他在巴黎時裝周順利完成了設計生涯最後第129場時裝騷後，微笑揮手道別時裝舞台，為Dries Van Noten傳奇時代劃上完美句號。



Dries Van Noten（Photo by Francois Durand/Getty Images)）

Dries Van Noten告別信：

Dries Van Noten舞台的最後探戈中，2025春夏季系列既是品牌第129場時裝騷外，亦是他主理設計的第150個系列，這重要里程碑中，Dries Van Noten重回舊地，決定選址於巴黎郊區一家舊工廠中所舉行，這個地方便是在2004年品牌第50場時裝騷，能容納多達500人的舉辦地，最後這次更邀請了約800人，絕對是一個大型告別儀式。

於本季Dries Van Noten展示出男、女裝合共69個造型，縱然是離別之作，但他卻沒有作浮誇或是喧賓奪主的裝置，在暗黑的環境下只是在路上鋪滿醉花銀箔，讓模特兒在行Show時營造出一種飄逸視覺動感，Dries Van Noten也希望大家把目光回歸到作品與造型上，而非他個人離開的情景，秉承着一路以來他的低調性格。

Dries Van Noten SS25 Show（Photo by Francois Durand/Getty Images)

在Dries Van Noten的2025春夏季系列中，作品延續着獨有的優雅浪漫氛圍，着眼於如何呈現造型最佳輪廓為本，一系列西裝、長褸與孖襟正裝外套也刻意把剪裁設計成Oversized形態，營造出上重下身的瀟灑隨性氣魄，另外Dries Van Noten更在不同造型中注入半透明輕紗作品，用來平衡視覺上的感受，此外作品選用不同銀面物料以及反光素材，與地上銀箔路徑有着主題連繫。

Dries Van Noten SS25 Collection（Dries Van Noten）

Dries Van Noten SS25 Collection（Dries Van Noten）

Dries Van Noten SS25 Collection（Dries Van Noten）

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當中不得不提Dries Van Noten最喜愛的花卉圖案設定，這回更採用日本古老大理石花紋墨流繪製技術來創作，移植巨型花朵與葉子圖案於多款衣物中，當然亦有由金線刺繡縫上的花紋圖騰作品，相信這次一別將成為不少時裝愛好者的集體回憶，往後就算而物色到下一任設計師，也難以尋回Dries Van Noten那種自身散發出的貴麗氣質。

Dries Van Noten SS25 Collection（Dries Van Noten）

Dries Van Noten SS25 Collection（Dries Van Noten）

Dries Van Noten SS25 Collection（Dries Van Noten）