英國塗鴉大師別注改裝Slawn Rolex　藝術畫作移植勞力士經典錶盤

【Rolex/ 勞力士／Datejust／Olaolu Slawn／藝術】早於十年前，Rolex腕錶界興起了訂製改裝熱潮，不過環觀近年錶迷轉為追捧原裝版本，令改錶熱潮好像慢慢沖淡，但直至最近一位人氣英國塗鴉藝術家Olaolu Slawn卻不受潮流限制，自家創作出一款代表着個人藝術風格的訂製Rolex錶作，於首日更迅速以4分30秒全數售罄，這次會否將這改錶熱潮重新帶回潮流界？



Slawn Rolex（olaoluslawn）

Slawn Rolex以4分30秒售罄（olaoluslawn）

尼日利亞裔的英國藝術家Olaolu Slawn，一直以Pop-Art藝術畫風作為設計理念，透過噴漆或Marker Pen來進利創作大型塗鴉壁畫擴為人認識，其畫作由黑白粗線條以至豐富色彩均包含，上年尾時間更與著名模特兒Rubi Rose合作，大玩1984年Keith Haring與Grace Jones的無題人體畫，以及在汽車、直升機與小型隊機上繪畫，此外Olaolu Slawn更於上年為Brit Awards 2023設計出小金人獎，絕對是英國年輕最具潛力的藝術家之一。

Slawn x Rubi Rose：

+ 1

VEHICLES Projects：

+ 5

Brit Awards 2023：

於本月時份，Olaolu Slawn由大型創作轉移到小型企劃，推出了一款命名為「Slawn Rolex」的全新作品，腕錶利用勞力士傳奇鋼王款式Rolex Datejust作為基礎，41mm尺寸配上Jubilee珠帶，「光頭圈」營造出俐落輪廓，作品重點放作錶盤設定，移植Olaolu Slawn標誌性塗鴉畫風，繪畫獨有卡通人物的彩色頭像，並捨棄了刻度及Rolex字樣，最終成品雖然與預告片有丁點不同，只留下皇冠標記與三針，但無疑令錶盤的藝術感有所提升，另外錶盒加上Olaolu Slawn噴漆簽名，定價$151,028港元的錶款亦在五分鐘內售罄，縱然不知道推出多少枚，但事實也證明了此訂製作品有價有市，據悉英國饒舌歌手Santan Dave已成為全球首位擁有這錶的人士。

英國饒舌歌手Santan Dave：

談到腕錶改裝文化，那不得不提由創始人George Bamford主理的英國著名客製改錶品牌Bamford Watch Department，在2010年代初期間，品牌設計的作品極具人氣，為一系列經典Rolex名錶設計出前所未見的聯乘形態，尤其是品牌自家研發的礦工業專用防磨漆Diamond-Like Carbon黑色塗層，聯乘系列最為人熟悉的作品必定是藤原浩fragment designs的Rolex Submariner Reference 114060定製腕錶，而音樂人Eric Clapton也是Bamford的粉絲。