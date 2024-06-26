NEW ERA X asics最新聯名！由Marc Marquez公布到底是何方神聖？

asics與NEW ERA一直是很受到年輕世代喜歡的品牌，現在雙方要合作了，這個消息是從 asics Sportstyle的品牌行銷經理Marc Marquez的 IG 傳出的，他在自己IG po了張帽子的圖，寫著：「A new era… ∂」。



誰是Marc Marquez？

2011年進入asics工作，擔任Sportstyle的品牌行銷經理曾經操刀過包括GEL-1130等設計，對於GEL -1130，他這麼說過，「只需95美元，你就能獲得GEL-KAYANO 14式的美感和類似的舒適度，我認為這是非常值得的。」

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asics與NEW ERA

asics與NEW ERA的聯名系列，細節還沒有非常完整，可以看出來是以最為經典的 59FIFTY為基礎，帽簷略短，正面為藍色、裡面則為綠色，帽身正面印有asics logo，側面則是NEW ERA。至於是否有其他配色或聯名商品，請持續關注。

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