藝術家推廣另類Blokecore文化　超限量人手縫製皮革足球被炒殺

【Blockcore/ 歐國盃/ 美洲盃/ 足球／藝術】歐國盃與美洲盃決賽將近，令Blokecore造型再度升溫，街上不少人也穿上不論復古或全新的愛隊球衣宣示主權，本地同樣有不少球衣收藏家舉辦Pop-up活動讓更多人親身投入足球文化，不過在整個足球元素中，亦不只有球衣或波Boot值得研究，當中一個確確實實的圓形足球才是重中之重，而來自美國的一位自稱為Ball Maker的藝術家便真正透過人手一針一線去製作足球，近日更吸引到Burberry的邀請為品牌訂製手縫足球，他的名字就是Jon-Paul Wheatley。



Jon-Paul Wheatley自細在英格蘭南部長大，期後搬到美國前足球之都聖路易斯生活，其成長之路一直與足球文化有關，時至2019年疫情封鎖期間，Jon-Paul Wheatley開始研究足球的結構性，並透過自已的皮毛認知親手縫製第一個手造足球，那當然成品必定是失敗收場，但亦因為這次失敗的經驗，激發起Jon-Paul Wheatley決定再深造，更融入新概念與技術，很多實驗性為主的足球作品均一一面世。

Jon-Paul Wheatley（Jon-Paul Wheatley）

Jon-Paul Wheatley實驗足球作品系列（Jon-Paul Wheatley）

這批One-off足球藝術品的創作經過更被Jon-Paul Wheatley紀錄下來，由主題、理念、素料及設計過程剪輯成短片上傳到個人媒交媒體中開始引起共鳴並得到網上絕佳迴響，更促使他被adidas、FIFA與MLS等運動單位請來進行合作，從而讓Jon-Paul Wheatley意識到應跳入下一個階段——如何實際開始銷售他的足球作品時，他亦有售賣足球球芯供大家自行創作。

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Size 5 足球球芯 (Jon-Paul Wheatley)

最終於2023年Jon-Paul Wheatley便攜同妻子Allison創立了名為12 Pentagons全力發展「足球事業」，品牌的首款產品The Original 92經過一年間終於近日面世，限量1000枚經已迅速售罄，足球作品以嶄新的建構風格人手製作，整個足球由12個五邊形與80個六邊形縫合而成，總共92塊意大利皮革製成了一個完美球體，正因為皮革物料帶有記憶性，所以隨著時間與踢球的次數會讓表面呈現出深色變化，不知道各球迷會否對手繡足球也產生興趣呢？

Jon-Paul Wheatle與妻子Allison（12 Pentagons）

12 Pentagons（12 Pentagons）