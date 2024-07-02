傳奇銀器Goro’s低調開通官方IG三日吸2萬粉絲　網店夢能否成真？

【Goro’s／高橋吾郎／銀器／木村拓哉/ 藤原浩】由已故傳奇銀器工匠高橋吾郎（Goro Takahashi）所創立的Goro’s，早在八8、90年代經成名，除了他本人背後的故事之外，Goro’s一直也以獨特的老牌規條銷售手法來營運品牌，在今天回想可能被視為脫節，但在當時卻是相當新穎兼「有性格」，不過近日Goro’s也不得不承認媒交媒體的力量，終破天荒設立了官方IG帳號。



Goro's已故傳奇銀器工匠高橋吾郎（Goro's官網）

日本品牌向來對於網上宣傳或銷售也沒有很旺盛的熱衷態度，尤其是對於傳統老牌來說，他們堅信有麝自然香的理念，如客人真的欣賞當中設計與背後故事，網絡絕對不是他們首要考慮關注條件，設計師更希望客人能親臨門市與業務員溝通，為求達到面對面真誠的溝通，從而發揮作品最佳狀態的表現，而不是由顧客盲目地為了熱度來挑選不合適的單品。

Goro's已故傳奇銀器工匠高橋吾郎（Goro's官網）

最近Goro's自2016年後開通X.com（前Twitter）官方社交媒體帳號後，於本年六月終於選擇進入Instagram世界，雖然暫時只有六張帖文來展示原宿總店的外觀且留下官網地址外，卻沒有留下任何伏線來說明將有甚麼未來的舉動，不過作為一眾粉絲來說Goro's已行出了一大步，至於在官網上亦只有一些關於品牌的歷史及資訊，將來會否開設Online Store來一解原宿本店排長龍之苦呢？那就不得而知了，皆因Goro's重視與顧客溝通與堅持面對面銷售。

Goro's官方Instagram帳號（goros_official）

Goro's作為日本最頂尖的銀器吊飾品牌之一，品質之高不作話下，自1972年高橋吾郎開設了表參道Goro's官方門店後，時至今天，五十多年來沒有再開第二家，即是代表如果客人要購買Goro's只能在門市進行，加上多條執着性購買條件，例如進店前需測量體溫並消毒雙手、參觀Goro's時一次最多兩人、客人也要看官方規程與預約來前往實體店，再誇張一點是當日如客人的衣着與溝通銷售時的性格不合乎Goro's的 DNA，業務員可以作最終決定考慮不賣給該客人，一句總結，絕非有錢就能購買，直令Goro's的銀器在二手市場上的價格更見誇張。

Goro's原宿表參道官方實體門店（Goro's官網）

另一因素讓Goro's晉升至神級地位，也必歸功於全球一眾影視、音樂與潮流有名人多年的加持，包括木村拓哉、藤原浩、Eric Clapton、John Mayer和Ed Sheeran均是黄鷹羽毛的忠實粉絲。

木村拓哉與Goro's：

藤原浩與Goro's：

Eric Clapton與Goro's：

John Mayer與Goro's：

Ed Sheeran與Goro's：