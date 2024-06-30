防水鞋｜2024年8雙防水運動鞋推薦！ASICS粉墨戰鞋幫腳穿上雨衣

只要換季時節都會「雨神同行」的香港、台灣，大雨特報、午後雷陣雨、梅雨季下得厭世指數狂飆嗎？通勤、出遊沒有配備好一雙「防水運動鞋」，一定更慘烈……讓編輯請出多位（雙）雨天神隊友，用科技機能守護你的腳尖，出門帶雨具的同時，也要記得帶上它就萬無一失！



2024梅雨季平價防水運動鞋8大推薦

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2024梅雨季平價防水運動鞋推薦 1. PALLADIUM

PALLADIUM不只防水靴厲害，「運動鞋版本」是更日常的選擇！這雙乍看簡簡單單的奶油小白鞋，可是內建招牌橘標防水科技、好穿脫的防水拉鍊以及以橡膠輪胎胎紋顆粒打造的「厚實輪胎大底」，雨彈狂炸也能暢通無阻，再加上優秀的抓地力和穩定性，通勤經過雨區，依舊是清清爽爽的從腳尖白得發亮～

2024梅雨季平價防水運動鞋推薦 2. ASICS

帥度拉滿的黑色跑鞋，點綴進甜甜莓果粉…很韓國人氣女團「BLACKPINK」配色的ASICS慢跑鞋，附有的機能也很大咖！採用FLYTEFOAM中底科技，賦予輕盈柔軟的腳感，改良中底造型、後腳跟亞瑟膠科技以及在中足內側搭配LITE TRUSS科技，好支撐、穩定佳同時又很耐穿，最重要的「防水科技」守護你的每一個壞天氣。

2024梅雨季平價防水運動鞋推薦 3. CONVERSE

帥女生請收！CONVERSE與阿姆斯特丹街頭品牌Patta聯手打造的全新低筒款Weapon Ox，以Cordura防水布料以及防泥膠條勾勒的鞋身「全黑到底」，在細節處能發現D形環狀上的鞋帶孔、自帶光感的星箭造型橡膠圖案，明明是基本色黑色卻不無聊，鞋內、鞋底還藏印花小彩蛋喔～

同場加映：防水波鞋8大推薦 NB、Nike潮人標配 山系女孩愛這款（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2024梅雨季平價防水運動鞋推薦 4. ECCO

奶油白鞋身＋寶寶藍鞋底，光看這麼軟萌粉嫩的配色是不是懷疑它真的夠力嗎？ECCO的GOLF LT1 高爾夫超輕1代運動鞋，光聽名稱就知道主打更加輕盈、回彈緩震的機能，同時大家最關心的防水功效，則是在內層增添「獨家研製防水膜」，晴雨兩用的貼心設計外加少女新高顏值，不論是出遊、通勤都能乾爽、時髦登場！

2024梅雨季平價防水運動鞋推薦 5. DK

輕量、柔軟、透氣、防踢、穩定、包覆、耐磨、甚至還自帶防水機 能，到底什麼鞋這麼神？DK與美國HYPO聯名的空氣鞋，首創雙鞋舌設計，不僅行走透氣，頭層超纖皮革鞋舌使彈力懶人鞋帶繫鞋不磨腳，以近年最流行的飛織布為主要材質，利用紗線織就一體成型的鞋面，超纖皮革、TPU細節讓雙腳更舒適，輕鬆戰勝任何天候、地形！

2024梅雨季平價防水運動鞋推薦 6. Columbia

美美的霧藍漸層鞋面、拼接拿鐵色高筒…不可能防水機能鞋的顏色這麼夢幻吧？Columbia的「PEAKFREAKTM HERA OUTDRYTM防水健走鞋」，華麗繽紛的撞色打破大家的刻板印象，除了重點OutDryTM全防水科技之外，還搭載彈力包覆足踝系統、強化抓地科技、超輕量中底，出門在外的每一步都能穩健又乾爽，一雙就是整體搭配的視覺亮點。

同場加映：Nicole Mclaughlin x HOKA新越野鞋 Mafate Three2聯名款1鞋4穿（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2024梅雨季平價防水運動鞋推薦 7. HOKA

這雙有寫山系女孩們的名字！運動品牌HOKA居然為鞋子「穿上軍裝」，最新與日系品牌WTAPS強強聯手，在Anacapa系列輕量化登山鞋款中，注入解構軍靴耐磨、極佳抓地力性能，同時還有強化橡膠耐磨鞋頭、GORE-TEX防水機能，打造出2雙墨綠色、碳岩黑帥鞋，幫你的雙腳，在登山、戶外活動時開啟「最硬派的防護罩」～

2024梅雨季平價防水運動鞋推薦 8. SOREL

看似柔柔美美，其實是一「雙」抗雨鐵娘子啊！加拿大休閒鞋品牌SOREL出品的ONATM防水休閒鞋，奶油杏鞋身加上焦糖拿鐵棕配色，細節處還結合「櫻花粉色」，少女心秒爆發的高甜配色耐看又好搭配，同時還兼具防水機能，通勤、約會、出遊就交給它守護吧～

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