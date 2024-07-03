巴黎奧運丨Louis Vuitton格紋獎牌托盤　襯托運動員光榮時刻

【巴黎奧運會／Louis Vuitton／LVMH】正於德國舉辦的歐國盃現正進入白熱化階段，巴黎奧運會亦將於7月26日展開，近日官方再陸續發佈不少奧運細節資訊，作為是次主辦國兼時尚之都，巴黎再度延續着奢華氣魄，早前公布由Louis Vuitton訂製的火炬箱與獎牌箱後，LVMH日前更公開在頒獎典禮時的獎牌托盤也會交由Louis Vuitton所製作，將巴黎最引以為傲的時尚元素融入到整個運動盛事之中。



Louis Vuitton為2024巴黎奧運會設計獎牌托盤（LVMH）

Louis Vuitton為2024巴黎奧運會設計獎牌托盤（LVMH）

2024巴黎奧運會與LVMH有着環環相扣的合作夥伴關係，本屆金、銀、銅奧運獎牌已確定由集團旗下的奢華珠寶名牌Chaumet製作，素材並採用巴黎地標艾菲爾鐵塔的建材製成，極具主辦國文化特色的象徵意義，而近日LVMH再度發揮其時尚觸覺與創造力，確定Louis Vuitton會為奧運會頒獎典禮提供別注獎牌托盤，以最高級設置襯托起得獎運動員們最難忘、最光榮的時刻。

2024巴黎奧運獎牌正面（Paris2024）

2024巴黎奧運獎牌背面（Paris2024）

2024巴黎奧運獎牌用艾菲爾鐵塔的建材製造（Paris2024）

Louis Vuitton為2024巴黎奧運會設計獎牌托盤（LVMH）

為了讓整個巴黎奧運會能呈現最高貴的視覺效果給予運動員們與世界觀眾，小至製作獎牌托盤Louis Vuitton必一絲不苟，看似簡單的托盤卻全交由法國中部的皮革工匠以全人手製作，托盤外部注入Louis Vuitton經典標誌性的Damier方格皮革包裹着，盤面低調地配上啞黑皮革提升優雅質感，亦不會喧賓奪主搶走獎牌光芒，其設計與火炬箱及獎牌箱內部更有着统一性，重量也並刻意減輕支援每位志願獎牌攜帶員。

Louis Vuitton為2024巴黎奧運會設計獎牌托盤（LVMH）

Louis Vuitton為2024巴黎奧運會設計獎牌托盤（LVMH）

除了獎牌托盤外，LVMH更為515名志願獎牌攜帶員設計頒獎禮時的指定服裝，創作藍本源自來1924年剛好100周年的巴黎第八屆夏季奧林匹克運動會為靈感，結合傳統與現代外觀之美，每位志願獎牌攜帶員的造型包括一件純白短袖Polo恤，襯上一條寬鬆卡奇褲子與一頂傳統報童帽，所帶單品均採用回收環保物料製作，Polo恤亦由LVMH長期合作夥伴企業Duval生產，褲子則是La Fabrique NOMADE的作品，兩大單位同屬法國，可見LVMH的前瞻性，把一次奧運會的時機完美地將法國元素向世界展示。